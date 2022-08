Fideszes figyelmeztetés jött a rezsikatasztrófa miatt

Portfolio 2022. augusztus 29. 23:59

Az egész Európát fenyegető energiaválság lecsapni készül a helyi közösségekre is - vélekedett hétfői bejegyzésében Székesfehérvár fideszes polgármestere. Cser-Palkovics András arról is írt, hogy már ajánlatot sem kapnak az energiaszektortól a villamosenergia, valamint a gáz beszerzésére kiírt pályázatokon, vagy ha kapnak is, akkor is tízszeres áron. Fájdalmas időszak köszönthet be a magyar településeken az elszálló rezsiárak miatt.