Nyugtat az EKB vezető közgazdásza: Csak óvatosan a kamatemeléssel!

Az Európai Központi Banknak a kamatemelési ciklus végéig "egyenletes ütemben" kell emelnie a kamatokat, részben azért, hogy a körülmények változása esetén megmaradjon a mozgástér a politikai pálya korrekciójára - mondta Philip Lane, az EKB vezető közgazdásza hétfőn a Reuters szerint.

Az EKB júliusban meglepetésre 50 bázisponttal nullára emelte a kamatokat. Bár egészen a közelmúltig hasonló lépésre számítottak szeptemberben, számos döntéshozó a romló inflációs kilátások miatt egy nagyobb emelés mellett érvelt.

A végkamatlábhoz való közelítés egyenletes - sem túl lassú, sem túl gyors - üteme több okból is fontos"

- mondta Lane, anélkül, hogy az általa preferált döntésről beszélt volna.

Bár a kamatpálya teteje nyitott kérdés, a döntéshozók szerint az EKB-nak valahol az év végének környékén kell elérnie a semleges kamatlábat, amely sem nem serkenti, sem nem hűti a gazdaságot. Ezt a rátát 1,5% és 2% közé becsülik, ami azt sugallja, hogy az idén minden hátralévő politikai ülésen emelésre kerül sor.

"Bár az inflációval kapcsolatos felfelé irányuló kockázatok jelenleg nagyobbak, mint a lefelé irányuló kockázatok, ha a beérkező adatok ... a végső kamatláb lefelé történő elmozdulását igénylik, ezt könnyebb lenne kezelni egy lépésről lépésre történő megközelítés keretében" - mondta Lane.

Egy többlépcsős kiigazítási pálya a kamatpálya teteje felé könnyebbé teszi a menet közbeni korrekciókat is, ha a körülmények megváltoznak."

Lane azt is megjegyezte, hogy még ha a jelenlegi infláció magas is, a hosszabb távú várakozások mutatói továbbra is az EKB 2%-os céljának közelében vannak, mivel a gazdasági szereplők a jelek szerint megértik, hogy a kiugrás mögött álló átmeneti tényezők elmúlnak és az EKB elvégzi a feladatát.

Címlapkép: Getty Images