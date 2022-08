Az egyedülálló, gyerektelen nők gazdagabbak - állítja egy új kutatás

Egy új kutatás szerint a házasságról és a szülőségről való lemondás nagy pénzügyi haszonnal jár, sőt, az amerikai nők még jobban járnak, mint a férfiak - állítja egy új kutatás.

A St. Louis-i Federal Reserve Bank új kutatása szerint a gyermek nélküli, egyedülálló nők 2019-ben átlagosan 65 000 dollár vagyonnal rendelkeztek, szemben a gyermek nélküli, egyedülálló férfiak 57 000 dollárjával - derül ki a Bloomberg összeállításából. Az egyedülálló anyák esetében ez az érték mindössze 7000 dollár volt.

A különbségek jórészt nyilvánvalóan a gyereknevelés költségeire vezethetők vissza, és ezen még az sem változtat (eleget), hogy az egyedülálló és gyermektelen emberek több adót fizetnek. Sőt, a lakhatás is sokkal jobban nyomja a költségvetést egy jövedelemmel, mint kettővel, különösen most, hogy a lakásárak és a bérleti díjak rekordmagasak - jegyzi meg a Bloomberg, amely szerint a jobb pénzügyi kilátások is egyre inkább hatást gyakorolnak a szülőképes korban lévők életfelfogására.

Az Egyesült Államokban az elmúlt 30 évben folyamatosan csökkent a születési ráta, mivel az emberek később házasodnak és halogatják a gyermekvállalást. 1990-ben 1000 15 és 44 év közötti nőre évente körülbelül 71 születés jutott. A Népszámlálási Hivatal elemzése szerint 2019-re ez a szám 58-ra esett. Eközben a 25 és 34 év közötti, gyermektelen nők aránya 2018-ban új történelmi rekordot ért el. A gyerekvállalás már a koronavírus-járvány előtt is veszített vonzerejéből, és úgy tűnik, hogy a világjárvány okozta nehézségek felgyorsították a tendenciát.

A Pew Research Center tavalyi tanulmánya szerint a 18-49 éves, gyermektelen amerikaiak 44%-a mondta azt, hogy nem túl valószínű vagy egyáltalán nem valószínű, hogy egyszer majd szülni fog - ez 7 százalékpontos növekedés 2018-hoz képest. A gyerektelenséggel járó előnyöket egyre határozottabban vállalják fel és hangoztatják a szingli életet választók: nagyobb önállóság, kevesebb kötelezettség, utazások, yuppie élet - és a friss kutatások szerint jobb jövedelmi viszonyok.

Sok szakértő a családalapítás növekvő költségeit tartja fontos tényezőnek abban, hogy az amerikaiak kevesebb utódot vállalnak (vagy egyet sem) . Egy 2015-ben született gyermek felnevelésének költségei 17 éves korig 310 605 dollárra becsülhetők a Brookings Institution szerint - és a becslés nem tartalmazza a felsőfokú oktatás költségeit

Más költségeket is figyelembe kell venni. Számos tanulmány kimutatta, hogy a dolgozó nők "anyasági büntetésnek" vannak kitéve akár a terhesség alatt, akár a szülés után. A világjárványt megelőző kutatásban Julie Kashen egy női gazdasági igazságossággal foglalkozó kutatóintézet igazgatója a büntetés mértékét az éves jövedelem 15%-ában határozta meg minden egyes 5 év alatti gyermek után, ezen belül a fekete és latinó anyák nagyobb terhet viselnek, mint fehér társaik.

Melissa Kearney, a Marylandi Egyetem közgazdászprofesszora azt állítja, hogy a kulturális változások is közrejátszanak, hogy a nők késleltetik vagy kihagyják az anyaságot. Az 1990-es években és a 2000-es évek elején fiatal felnőtt amerikaiak más normák között nőttek fel. "Úgy tűnik, hogy az emberek prioritásai eltolódtak" - mondja Kearney, aki az Aspen Economic Strategy Group igazgatója és háromgyermekes anya. "Nem feltétlenül arról van szó, hogy az emberek kevésbé kedvelik a gyerekeket, vagy hogy sokkal drágább vagy időigényesebb lenne a gyerekvállalás. Hanem az, hogy ez a két dolog hogyan hat egymásra a mostani generáció és a korábbiak között."

