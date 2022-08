Bejelentette Szijjártó Péter: megvan az új orosz gázmegállapodás

Az augusztusban naponta kapott 2,6 millió köbméter után szeptemberben és októberben napi 5,8-5,8 millió köbméternyi gázt kapunk annak az új orosz gázszerződésnek a keretében, amelyről most írt alá megállapodást a kormány a Gazprommal – jelentette be a szerdai prágai uniós külügyminiszteri találkozó utáni sajtótájékoztatón Szijjártó Péter.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter az élő Facebook-videóban közvetített eseményen rámutatott, hogy ez az oroszokkal tavaly megkötött hosszú távú gázszerződésen (ami évi 4,5 milliárd köbméternyi szállítást rögzít) felüli plusz gázszállítást jelent, amely majd a déli irányból, a Török Áramlaton át fog jönni Bulgária és Szerbia felől. Arról, hogy napokon belül elfogadhatja a kormány az új orosz gázszerőzdést, a hétfői magyar nagyköveti értekezlet során már beszélt Szijjártó.

Ez a friss megállapodás annak a kormányzati döntésnek a következménye, hogy legfeljebb 740 millió köbméternyi különleges gázkészletet kell még venni a téli ellátásbiztonság növelése érdekében és amelyhez egy nyári kormányrendelettel legfeljebb 1,85 milliárd eurónyi hitelkeretre garanciavállalást is nyújtott az állam. A szerződés(ek) árazásáról nincs információ, de a legfeljebb 740 millió köbméternyi gázmennyiségből és a legfeljebb 1,85 milliárd eurós hitelkeretből a mai árfolyamok mellett egy köbméter gázra átlagosan ezer forint forint körüli összeg jön ki.

Augusztus közepén Menczer Tamás külügyi államtitkár már bejelentette azt, hogy az akkori új megállapodás alapján napi 2,6 millió köbméternyi gáz érkezik a hónap során hazánkba, most pedig Szijjártó a rákövetkező két hónap ütemezését jelentette be.

Eszerint egy-két havonta újabb és újabb szerződéseket köt a kormány a Gazprommal az éppen aktuális gázpiaci árak mellett, hogy a fent említett legfeljebb 740 millió köbméteres gázmennyiséget beszerezze, legalábbis a július 21-i rendelet keretei erre utalnak (legfeljebb a szerződéskötéskor érvényes piaci árakon lehet vásárolni). Ez pedig azt is előrevetíti, hogy a rendkívüli magasságokba emelkedett európai gáztőzsdei árak alól nem tudja kivonni magát a kormány ezekkel a plusz beszerzésekkel, azok fokozatosan beszivárognak az állam gázvásárlási költségeibe.

Ez azért nyugtalanító, mert a rezsicsökkentés új korszakában augusztusban és szeptemberben 732,4 forintot, októberben, novemberben és decemberben pedig 752,5 forintot kell fizetni egy köbméternyi gázért az átlagfogyasztás felett, míg a fent említettek szerint a keretmegállapodás adataiból ezer forint körüli köbméterár jön ki, de ahogy emelkedik a gáz piaci ára, úgy csúszhat egyre feljebb a tényleges beszerzési ár az adott hónapban.

Ha a most aláírt szerőzdéshez az elmúlt napok magas gáztőzsdei árait használták, például 270 euró/MWh-s árat, akkor az azt jelenti, hogy kalkulációink szerint egy köbméter gáz ára 1150 forint körüli összegbe kerülhet az államnak. Ehhez képest amint említettük: ezekben a hónapokban az átlagfogyasztás feletti részre ennél mintegy 400 forinttal kevesebb árat számláz ki az állami cég a rezsicsökkentés keretében, tehát ez masszív veszteséget okozhat neki.

A Gazprom vezére ráadásul a minap és ma is arra figyelmeztetett, hogy elérheti legalább a 4 ezer dollárt ezer köbéternyi gáz piaci ára Európában, ami legalább 1600-1700 forintos gázárat jelentene köbméterenként. Sőt, a minap a volt orosz elnök legalább 5 ezer dolláros árat is bemondott, ami már 2 ezer forint feletti köbméterenkénti árat jelentene. Ezek pedig sokkal magasabb számok, mint amit most a rezsicsökkentés új szabályrendszere alkalmaz, tehát ez még nagyobb potenciális veszteség felé mutat az állami cégnél és így a költségvetésben. Így félő, hogy mindezt majd a januártól érvényes, még nem meghatározott gázárakban is figyelembe kell vennie a kormánynak.

Címlapkép forrása: Portfolio