Maruzsa Zoltán kéri a pedagógus-szakszervezeteket, hogy ne támogassák a tanárok polgári engedetlenségét

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár ara kéri a pedagógus-szakszervezeteket, hogy ne támogassák a tanárok polgári engedetlenségét – derül ki abból a levélből, amelyet az érdekvédelmi szervezetek azt követően kaptak, hogy tegnap egyeztettek az államtitkárral. Pintér Sándor, a közoktatásért is felelős belügyminiszter már a tárcavezetői meghallgatásán leszögezte, hogy a tanárok polgári engedetlenségét nem ismeri el, fegyelmi kérdésnek tekinti.

Maruzsa Zoltán azért intézett levelet a pedagógus szakszervezetekhez, mert a sajtóban megjelentek információk szerint a köznevelési intézmények munkavállalói polgári engedetlenségre készülnek.

Az államtitkár a levélben azt írja, hogy a polgári engedetlenség a hatályos jogban tiltott eszköz –, azok a pedagógusok, akik ezt támogatják, erkölcsileg is megkérdőjelezhetőek. Ráadásul szerinte a pedagógusok azzal, hogy nem tartják be a szabályokat, rossz példát mutatnak a diákoknak is.

„Az írott normák figyelmen kívül hagyása jó eséllyel arra ösztönzi a kialakult értékrenddel még nem rendelkező diákokat, hogy a jövőben mérlegelés tárgyává tegyék, milyen iskolai előírásokat kell betartaniuk, és milyeneket nem”

- ismertette Maruzsa, akinek indoklása szerint ennek a magatartásnak nemcsak morális veszélye lehet, hanem akár később ösztönözheti is a diákokat arra, hogy a joggal összetűzésbe kerülve a bíróságok vagy hatóságok szankcionálják őket.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja a kormány képviselőjével történt tegnapi sztrájktárgyalást követően ismertette, hogy már az egyeztetés elején kiderült, hogy semmilyen előremozdulás nincs a sztrájkkövetelésekkel kapcsolatban. A PDSZ országos választmányi tagja a Telexnek a tárgyalás után azt nyilatkozta, hogy Maruzsa Zoltán úgy fogalmazott, hogy Pintér Sándor belügyminiszter kéri a fentieket a szakszervezetektől, a kézhez kapott levélen mégis az államtitkár aláírása szerepelt. A PDSZ-PSZ egyébként nem polgári engedetlenséget szervez, hanem sztrájkot. A polgári engedetlenséget választókat viszont jogi segítséggel támogatják, és a kiesett bérüket kompenzálják.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közösségi oldalán közölt állásfoglalásban rámutatnak, hogy „Láthatóan elfelejti a szerző, hogy olyan rendelkezésre szerveződött polgári engedetlenség, amely az Alaptörvényben biztosított jogot, a sztrájkjogot lehetetleníti el.”

Az ötödik Orbán-kormányban a közoktatás ügye a Belügyminisztériumhoz került. Pintér Sándor belügyminiszteri meghallgatásán beszélt arról, hogy a tanárok polgári engedetlenségét nem ismeri el, fegyelmi kérdésnek tekinti, a sztrájkot azonban legitim tiltakozási eszköznek tartja.

Már meg lehet az új tanévben az első olyan iskola, ahol a tantestület egy része polgári engedetlenségbe kezd. A budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium tantestületének harmincöt tagja polgári engedetlenségi akcióba kezd az új tanév első napján- írja az Eduline, amely szerint szeptember 5-től várhatóan több intézményben lesz munkabeszüntetés.

Ugyanakkor a tegnapi élő videós bejelentkezésben elhangzott, hogy a diákok szeptember 2-án tüntetést szerveznek a tanárokért, Nagy Erzsébet pedig buzdított mindenkit a részvételre.