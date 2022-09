Így néz ki egy nem rezsicsökkentett árú villanyszámla

Megkapta egyik kollégánk az első olyan villanyszámláját, amelyben az átlagfogyasztás feletti részre már a rezsicsökkentés új korszaka szerinti 70 forintos összeget számlázták ki neki. Elmagyarázzuk röviden, hogy mit hogyan kell nézni az új számlán és melyek az új szabályok.

Bár kollégánk bediktálta az augusztus elsejei óraállását, az alábbi számlán látszik a Leolvasás Módja (LM) oszlopban, hogy a számla kibocsátója becsülte meg neki azt, hogy a rezsicsökkentés új korszakának első napján, augusztus elsején hol tarthatott az óraállása (31 ezer 491 KWh-n). Más kollégánk is ugyanezt tapasztalta a saját áram- és gázszámláján, miszerint a bediktált helyett a becsült augusztus elsejei fogyasztási állapot szerepel a számlán. Ez még érthető is, hiszen nem minden fogyasztó tudta augusztus elsején, vagy a rákövetkező napokban az elsejei óraállását bediktálni, éppen ezért hosszabbította meg a lehetőséget az MVM Next, mint egyetemes szolgáltató augusztus 15-ig. Így tehát nagy valószínűséggel az történt, hogy az előző évek fogyasztási tapasztalatai alapján valamilyen országos szoftveres megoldással becsülte meg a számlakibocsátó, hogy mennyi lehetett augusztus elsején az adott óraállás.

Amint szintén pirossal bekereteztük: augusztus 1. óta kétféle árszabás szerint számlázta ki a szolgáltató a fogyasztást, ami az alábbi módon jött ki. Mivel fél hónap alatt (augusztus 1-15. között) összesen 116 KWh fogyasztás történt az adott helyen, ami egy egész hónapra vetítve már átlépné a havi 210 KWh-s átlagfogyasztási limitet (ennyi az éves szinten rezsicsökkentett 2523 KWh mennyiség egytizenketted része), ezért arra a 12 KWh-ra, amely a szolgáltató becslése szerint a fogyasztási limit feletti részre esik, már nem az A1 kategóriás kedvezményes díjszabás szerint számlázta ki (nettó 5,11 Ft/KWh), hanem az A1 lakossági piaci áron. Ez nettó 31,8 forintot, bruttó 40,4 forintot jelent KWh-nként, és ehhez még hozzá kell adni az átvideli díj 1 KWh-nkénti bruttó árát (12,4 forint), és az elosztói díj bruttó árát (17,3 forint) és ebből már kijön az a 70,1 forint, amit a rezsicsökkentés új korszakában a kedvezményes mennyiség (havi 210 KWh) feletti részre ki kell fizetni bruttóban.

