Itt az újabb kamatemelés az MNB-től

A kedden bejelentett 100 bázispontos alapkamat emeléssel párhuzamosan ma szintén 100 bázisponttal 11,75%-ra emelte a Magyar Nemzeti Bank az egyhetes betéti tenderre felkínált kamat mértékét.

Kedden a Monetáris Tanács a piaci várakozásokkal összhangban 100 bázispontos kamatemelést hajtott végre, így ezután nem nagy meglepetés, hogy ugyanilyen mértékben emelte tovább az egyhetes betéti tenderre felkínált kamatot a jegybank.

Kedden azonban három további monetáris szigorító lépést is bejelentett az MNB, így a kötelező tartalékráta jókora emelését, a betéti lehetőség kötvénnyé alakítását, hogy azon külföldi szereplők is megjelenhessenek (igaz tegnapra kiderült, hogy ez a másodpiacon lesz majd várhatóan lehetséges), illetve a hosszabb lejáratokon is a forintlikviditás sterilizálást célozza a jegybank.

