Bemondta a gázárplafont az Európai Bizottság elnöke, szakadnak tovább a gázárak

„Erősen hiszek abban, hogy eljött az idő az árkorlát alkalmazására az Európába irányuló vezetékes orosz gázra” – jelentette ki percekkel ezelőtt újságíróknak Murnauban Ursula von der Leyen.

A pénteki bejelentések tartalma

Az Európai Bizottság elnöke német konzervatív politikusokkal találkozott és a kijelentés a Reuters TV tudósításában hangzott el, amelynek hatására az egyébként már mérsékelt 3-5%-os mínuszban járó határidős gázárak komolyabb esésbe kezdtek és most már 12-14%-os a szakadás látszik 210-215 euró/MWh óra környékére a holland gáztőzsdén a következő hónapok kontraktusaiban (lásd alább).

A Bizottság elnöke ma azt is kiemelte, hogy a kitűzött célnál előbb sikerült elérni az európai gáztárolók 80%-os feltöltöttségét. Ezt legkésőbb november 1-re kellett volna elérni a nyáron elfogadott uniós gáztároló feltöltési rendelet szerint, de amint minapi elemzésünkben erről és a magyar eredményről szóló elemzésünkben rámutattunk: ezzel még nem jött ki a veszélyzónából a közösség, a tél második fele kockázatosnak látszik, főleg, ha az oroszok akár a most bevezetni tervezett árplafonra hivatkozva, akár más ok miatt leállítják a szállításokat.

Most ugye az egyik fő kockázat az Északi Áramlat 1 felőli szállítások várható akadozása, és közben a napokban is sorozatosan hallhattuk az orosz elnök szóvivőjétől, a volt orosz elnöktől, illetve a Gazprom felől, hogy még sokkal magasabb őszi-téli gázárakat vetítenek előre, de a jelek szerint ezt igyekszik megakadályozni a friss bizottsági javaslat. Közben Magyarország a napokban aláírta a Gazprommal a szeptemberi és októberi hónapokra vonatkozó plusz gázvásárlás szerződését, így arra a készülő európai árplafon várhatóan nem vonatkozik majd.

Energy Investment Forum 2022 - A MEKH szakmai támogatásával Az európai gázpiaci kilátásokról és a válság lehetséges megoldási irányairól részletesen szó lesz a Portfolio október 4-i Energy Investment Forum konferenciáján. További részletek:

Egyéb friss fejlemények

A tőzsdei határidős gázárak pénteken reggel már azért kezdtek esni, mert amint megírtuk: a megrendelési adatok arra utalnak, hogy szombat reggel újraindul az eddigi visszafogott kapacitás mellett az orosz gázszállítás Németország felé az Északi Áramlat 1-en. Emellett az is kiszivárgott, hogy milyen ármérséklő beavatkozásokat tervez az árampiacon az Európai Bizottság. Ehhez képest most új elem az, amit von der Leyen bemondott, mert ez a vezetékes orosz gázszállításra vonatkozó árplafont tartalmazza és ennek a hírnek a hallatára feltehetően bizonyos spekulatív piaci szereplők, akik például az elmúlt hetekben magasabb áron vettek gázt a tőzsdén, valószínűleg igyekeznek szabadulni a pozícióiktól.

Keringenek ugyanis Brüsszelben olyan hírek is, hogy akár 150 euró lenne a gázár plafon, így ezek a kereskedők komoly veszteségben ragadnának, ha megmaradna a pozíciójuk. Közben persze az orosz szállítások visszafogása felfelé hajtaná a piaci árakat.

Piaci mozgások

A most 210 euró körüli gázár több, mint harmadával alacsonyabb, mint a múlt péntekre 340 euró körülig hajtott gázár (lásd alább), amiben a szűkös kínálat mellett az Északi Áramlat 1 tartós leállásával kapcsolatos félelmek mellett időjárási és egyéb technikai okok játszottak szerepet. Azóta jól látható, hogy számos vezető európai politikus, döntéshozók megszólalása mind azt igyekezett elérni, hogy az égbe szállt gázárak és emiatt a tényleg elképesztő magasságba emelkedett áramárak jócskán essenek. Ehhez kapóra jön az is, hogy jövő péntekre rendkívüli uniós energiaügyi miniszteri csúcsot hívtak össze Brüsszelbe, amely előtt a pusztán spekulatív szereplők is óvatosabb magatartás tanúsítanak.

Az elmúlt napok jelentős gázár esése a tőzsdei áramárakat is jócskán lejjebb húzta, így például az egész jövő évi német áramár kontraktus ma 6%-kal 508 euró/MWh-ra esett, pedig már 1000 euró körül is járt a napokban, a francia megfelelője pedig szintén 6%-kal 630 euróra esett, noha járt 1200 euró felett is a napokban. A német másnapi zsinóráram ára most például 33%-os szakadást mutat 280 euróra.

Érdemes megjegyezni, hogy a ma látható tőzsdei gáz- és áramárak még mindig rendkívüli magasságokat és a felhasználóknak komoly költségsokkot jelentenek, csak éppen jóval alacsonyabbak már, mint ahol akárcsak néhány nappal ezelőtt jártak.

A Portfolio felmérést végez a vállalkozások körében, hogy milyen energiahelyzetre számítanak a közeljövőben. Kérjük, töltse ki Ön is a kérdőívet, ha cégtulajdonos vagy vállalatvezető!

Címlapkép forrása: Ursula von der Leyen Twitter-fala