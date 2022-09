Az influenszer marketing szabályai – A Gazdasági Versenyhivatal is figyel

Ősszel fogja közzétenni a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az új influenszer marketing tájékoztatóját, amely a korábbiaknál jóval részletesebb iránymutatást fog adni a véleményvezéreknek a jogszerű működéshez. A versenyhatóság tavasszal már közzétette a tájékoztató tervezetét észrevételezés céljából, és a nyáron egy kellemes hangvételű workshop keretében egyeztetett az iparági érdekeltekkel. A Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda ebben a cikkben az influenszer marketing legfontosabb jogi kérdéseit tekinti át, a versenyhatóság gyakorlatából vett példákkal színezve, elemezve az ősszel érkező tájékoztató fontosabb pontjait.

Influenszer marketing, mint iparág

Az utóbbi években az influenszer marketing rendkívüli népszerűségre tett szert az online marketing világában. Mivel egy meglehetősen fiatal iparágról beszélünk, nem állnak rendelkezésre sok évre visszamenőleg adatok, azonban a számok enélkül is beszédesek.

Míg 2019-ben hozzávetőleg 6,5 milliárd dollárra becsülték az influenszer marketing globális piaci értékét, addig két évvel később már ennek több mint kétszeresére, 13,8 milliárd dollárra.



A piac felíveléséhez a világjárvány is kedvező körülményeket biztosított, ezen időszak alatt mintegy 70%-kos növekedést mértek az EU-ban. A kontinensen a véleményvezérek számát tekintve Oroszország (>2,5 millió) az éllovas, ezt követi Olaszország (>1,3 millió), majd az Egyesült Királyság (>1,1 millió). Magyarország a maga 50 000 influenszerével a középmezőnyhöz tartozik.

Az influenszer marketing hatékonysága abban rejlik, hogy a véleményvezérek által megosztott tartalmak több tíz-, illetve százezer, kirívó esetben pedig akár több millió megtekintést tudnak generálni, és ezek a tartalmak természetes módon, egyfajta baráti ajánlásként jelennek meg a követők szemében. Ezt támasztják alá azok a felmérések is, melyek szerint a tinik 70%-a jobban tud azonosulni, és emiatt inkább bízik az influenszerekben, mint a sztárokban, hírességekben, illetve, hogy körülbelül a fogyasztók fele hagyatkozik valamilyen mértékben influenszerek ajánlásaira, és 40%-uk pedig már vásárolt is terméket influenszer ajánlása alapján.

Ahhoz, hogy valaki influenszerré váljon, saját, nem fizetett tartalom előállítására is szükség van, mivel a követőket elsődlegesen ezek, nem pedig a reklámok érdeklik.

Emiatt idővel szükségszerűen keveredni fognak a szponzorált és a saját szerkesztői tartalmak, amelyek jelölés hiányában gyakran nem különböztethetők meg egymástól. Márpedig a szerkesztői tartalmak lényege, hogy azok független és pártatlan tájékoztatás körébe eső információközlések, melyek elsődleges célja a tájékoztatás, szórakoztatás, nevelés, vélemény kifejezése, és nem egy termék vagy szolgáltatás értékesítésének előmozdítása, az iránta kialakult kereslet növelése vagy valamely vállalkozás ismertségének növelése. Ezen tartalmak meghatározása a szerkesztői felelősség alá esik, figyelemmel arra is, hogy a szerkesztői döntések jellemzően függetlenek.

Ahogy a GVH egy 2016-os döntésében kifejti: ”A fogyasztók számára nyilvánvalóan felismerhetően reklámnak minősülő tartalom esetében a fogyasztók előtt ismert, hogy annak célja valamely vállalkozás vagy termék ismertségének megteremtése vagy növelése, a termék iránti kereslet felkeltése, a termék értékesítésének támogatása. Az a gyakorlat, amely a közlés tényleges reklámcélját, azaz a semlegesség és függetlenség hiányát elhallgatja, torzítja a közlés befogadójának azon elvárását, miszerint független és pártatlan, tájékoztatását szolgáló tartalmat lát, és jogsértő módon használja ki a szerkesztői tartalom semlegességébe, pártatlanságába vetett bizalmat. Ennek a konstrukciónak a lényege éppen az, hogy olyan kommunikációról van szó, amely közvetlen felhívást nem tartalmaz, hanem független és pártatlan tájékoztatásnak tűnő újságcikknek, televíziós műsornak vagy egyéb tartalomnak látszik.”

E jelenségnek a fogyasztókra és a piaci versenyre leselkedő káros hatásait felismerve az utóbbi időkben mind az uniós, mind a nemzeti hatóságok különféle soft-law iránymutatásokat adtak ki, amelyekben egyértelművé tették, hogy az influenszerek által közzétett fizetett szerkesztői tartalomban minden esetben fel kell tüntetni a kereskedelmi indíttatás tényét. Ehhez csatlakozott 2017-ben a GVH is, amely a frissen szerzett tapasztalatait #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer című tájékoztatójában foglalta össze. Mint fogalmaznak, a hatóság "a közelmúltban több esetben észlelte, hogy egyes online tartalmaknál, posztoknál elmaradt annak feltüntetése, hogy azok megjelenéséért a közzétevőjük ellenszolgáltatásban részesült. Jelen tájékoztatóban a GVH ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy ezt a kommunikációs módot – a nemzetközi joggyakorlattal és iránymutatásokkal összhangban – hogyan látja megfelelően megjeleníthetőnek."

Az első tájékoztató kiadása óta az influenszer marketinggel kapcsolatos ügyek megsokszorozódtak a GVH gyakorlatában. A tapasztalatok alapján az érintettek egy része továbbra sincs tisztában a működésükre irányadó jogi környezettel, ezért a versenyhatóság az influenszer-tájékoztató megújítása mellett döntött, hogy az tükrözze a joggyakorlat, illetve a digitális technológiák fejlődéséből fakadó elvárásokat. Az új tájékoztató várhatóan szeptemberben debütál, és akárcsak elődje, ez sem fog az influenszer marketing valamennyi (pl. adójogi, munkajogi) aspektusára kitérni, hanem csak a GVH által vizsgálható kereskedelmi kommunikációkra.

Ki minősül influenszernek?

Az első tisztázandó kérdés, hogy kire vonatkozik a magyar szabályozás, azaz mely személyi körre terjed ki a szabályozás hatálya és milyen földrajzi területen.

Az új tájékoztató szerint az „influenszer (véleményvezér) olyan, a digitális környezetben befolyás gyakorlására, fogyasztói vélemény formálására képes személy vagy dolog, virtuális entitás (így például állat, kabala, digitális karakter, avatar), aki/ami akár eseti vagy állandó partnerként, akár dedikált márkanagykövetként online tartalmat tesz közzé saját weboldalán, közösségi média oldalán, videó-megosztó- vagy más egyéb online platformon, függetlenül attól, hogy a tartalom a sajátja vagy vendégbejegyzés; a legtöbb esetben a véleményvezér elkötelezett követőbázissal rendelkezik.”

Míg a 2017-es tájékoztató még általános jelleggel ”személyeket" említett, addig az új tervezet már a véleményvezér fogalma alá vonja a dolgokat és virtuális entitásokat is. Utóbbi kategóriába sorolható például – az 1959 óta a köztudatban élő - Barbie, akinek tizenegy millióan követik a YouTube csatornáját, és több mint két millióan Instagram oldalát, vagy az első hiperrealisztikus 19 éves robotlány, Miquela Sousa, akinek Los Angeles-i virtuális életére több mint három millióan kíváncsiak a TikTok-on és Instagram-on. Azonban a virtuális entitások természetével nehezen tűnik összeegyeztethetőnek az az általános jellegű elvárás, hogy „a véleményvezér a népszerűsített terméket, szolgáltatást ténylegesen ismerje és kipróbálja, a megnyilvánulásai a termékkel kapcsolatos egyéni tapasztalatait tükrözzék és ezzel egy valós képet tárjon a követői elé".

Ez a követelmény valamelyest lekorlátozza a digitális entitások mozgásterét, amire a tájékoztató is tesz utalást: „amennyiben a véleményvezér például digitális entitások, házi állatok formájában mutatkozik meg a közösségi oldalakon, az így közzétett tartalmak tekintetében különös körültekintéssel szükséges eljárni. Amíg egy termék aktuális árkedvezményének általuk történő bemutatása például elfogadható lehet, addig a tapasztalati vélemények megosztása, így például egy ital vagy étrendkiegészítő vagy kozmetikum kipróbálásával összefüggő beszámoló valós és hiteles volta már kétséges lehet, ezért jogsértő tartalomnak minősülhet".

Ez azonban nem azt jelenti, hogy virtuális entitásokkal egyes termékeket ne reklámozhatnának, hanem azt, hogy a tartalom összeállítása során fokozott körültekintéssel kell eljárniuk. Egy példával illusztrálva, azt nem állíthatják, hogy valamely légi társasággal milyen jó élmény volt utazni, azonban bemutathatják, reklámozhatják a valóságnak megfelelően az adott légi társaság szolgáltatásait.

A tervezet nem tárgyalja, hogy mekkora követőtáborral kell rendelkeznie valakinek ahhoz, hogy influenszernek minősüljön.

A nemzetközi irodalom azonban már az ezer főt meghaladó követővel rendelkezőket is a nano-, illetve mikroinfluenszerek kategóriáiba sorolja. Ugyanakkor, a magyar jog nem kezeli definíciós elemként a követők számát, nem az alapján minősít valamely személyt influenszernek, azaz, jogi értelemben akár elhanyagolható számú követővel is lehet valakiből influenszer. A minősítés szempontjából a hangsúlyos elemek, hogy az érintett személy kereskedelmi gyakorlatot (tipikusan kereskedelmi kommunikációt) végezzen, és erre tekintettel neki ellenszolgáltatást adjanak.

A követőtábor kiterjedtsége a GVH gyakorlata szerint csupán hatásköri kérdésként értelmezhető, azaz, míg a kisebb követőbázissal rendelkező véleményvezérekkel kapcsolatos jogsértéseket a fogyasztóvédelmi hatóság, addig a szélesebb körű közönséghez elérő, a gazdasági verseny érdemi befolyásolására képes véleményvezérek ellen induló eljárásokban a versenyhatóság (GVH) jár el. E tekintetben mindenekelőtt a kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, figyelemmel különösen a kommunikáció eszközére, illetőleg a jogsértéssel érintett földrajzi terület nagyságára, valamint a jogsértő vállalkozás mérete bír meghatározó jelentőséggel.

Megjegyezzük, hogy elméletileg nem csak magyar, de külföldi véleményvezérekkel szemben is indítható eljárás, függetlenül attól, hogy hol és milyen nyelven állítanak elő tartalmat, amennyiben az magyar fogyasztókat (is) elér. Azaz potenciálisan a GVH fókuszába kerülhetnek akár olyan influenszerek is, mint pl. Ronaldo, Billie Eilish vagy Millie Bobby Brown. Más kérdés, hogy feltehetőleg csak olyan külföldi véleményvezér ellen indítana eljárást a GVH, akinek a kommunikációja meghatározóan magyarországi fogyasztókra irányul.

Az ellenszolgáltatás tényét fel kell tüntetni

Mi számít ellenszolgáltatásnak?

Amint tájékoztató-tervezet leszögezi, a ”véleményvezérek az általuk készített tartalmakért jellemzően ellenszolgáltatásban részesülnek. Ajánlásaik éppen ezért nem tekinthetőek teljesen objektívnek és függetlennek, azok mögött az esetek túlnyomó részében üzleti megfontolás áll”. A jogalkalmazó által megfogalmazott fő elvárás, hogy az influenszerek megfelelően jelöljék annak a tényét, ha az általuk közzétett tartalomért bármilyen ellenszolgáltatásban részesülnek, azaz a megosztáshoz üzleti érdekeltsége, kereskedelmi indíttatása fűződik.

A GVH ellenszolgáltatásnak tekint ”minden olyan ösztönző tényezőt, melyet a közzétételért nyújtanak.

Fontos, hogy a juttatás nem korlátozódik anyagi ellentételezésre, pénzügyi kifizetésre. Így ellenszolgáltatás lehet a pénzbeli juttatás mellett például kedvezmény biztosítása, ingyenes termék vagy szolgáltatás, utakra szóló meghívó, rendezvénybelépőjegy, gépjármű-használat, partnerségi megállapodás – azaz minden, amiért egyéb esetben ellenértéket kellene fizetnie a véleményvezérnek. Ellenszolgáltatásnak minősül a felek közötti barter is. Az ellenszolgáltatás egészen absztrakt és közvetett formákat is ölthet, például jövőbeli partnerség előfeltétele vagy marketing referencia biztosítása is ennek minősülhet”.

Hogyan kell az ellenszolgáltatást feltüntetni?

Az ellenszolgáltatás feltüntetésének módjára vonatkozóan a tervezet elvi szinten rögzíti, hogy annak jól észlelhetőnek, hangsúlyosnak és szembetűnőnek, továbbá egyszerűnek, egyértelműnek és közérthetőnek kell lennie. Mindig szükség van tehát a szöveges megfogalmazásra, nem elég egy emoji vagy hasonló jelölés. A szöveges megjelölések kapcsán a „Reklám”, „Hirdetés”, valamint - ha az együttműködés jellegéből fakad - „... támogatta”, „Szponzorált tartalom” kifejezések lehetnek megfelelőek.

Ugyanakkor több európai versenyhatóság, köztük a magyar is, bizonyos fokú kételyt fogalmazott meg a „szponzorált" vagy „támogatott tartalom" kifejezések használata, illetve azoknak a fogyasztók körében való nem kellő egyértelműsége kapcsán. Ezért, ha valaki a biztos utat szeretné választani, célszerű inkább a „Reklám", „Hirdetés" megjelöléseket használni.

A megjelölésnek minden eszközön és minden tartalom vonatkozásában, azaz például egy videón is, továbbgörgetés nélkül látszania kell.

A szóbeli narráció az egy plusz elem, amely nem használható az írásbeliség alternatívájaként.

A tájékoztató-tervezet szerint a „jelölés közérthető és egyértelmű közzététele alapelvének nem felel meg a reklámjellegre történő, magyartól eltérő nyelvű utalás, ezért alkalmazása kerülendő”.

Valamint, „az alkalmazott platform által biztosított tartalommegjelölésre hivatott úgynevezett hirdetési címke (ún. tag) is magyar nyelven használandó”.

E körben kiemelendő, hogy a vonatkozó törvény feketelistás tényállásként kezeli a hamisan fogyasztóként való fellépést. Ezt a rendelkezést konkretizálja a GVH tájékoztató-tervezetének azon rendelkezésére, mely szerint a véleményvezérnek azt is jelölnie kell, ha „az egyes megjelenésekben saját vállalkozását, saját termékeit vagy szolgáltatásait népszerűsíti”. Például egy influencer egy étteremről posztol, miközben nem tünteti fel, hogy ő a tulajdonosa, és ez a tény a követői számára sem ismert. És bár a tervezet külön nem nevesíti, de hasonló megfontolás alapján fel kell tüntetni azt is, ha nem a saját, hanem valamely hozzátartozójának a vállalkozását, illetőleg termékeit reklámozza, akkor is, ha nem kap érte ellenszolgáltatást.

Mi minősül jogsértésnek?

Hangsúlyozandó, hogy a jogkövető magatartás nem merül ki annyiban, hogy a véleményvezér a közzétett tartalmat #reklám felirattal címkézi fel. Jogsértés nemcsak azáltal valósulhat meg, hogy az ellenszolgáltatás ténye nem kerül megfelelően feltüntetésre. Sőt, a jogsértés elkövetésének nem is minden esetben feltétele, hogy bármilyen ellenszolgáltatás nyújtására sor kerüljön.

Szponzoráció hiányában sem népszerűsíthető olyan termék, amely nem forgalmazható jogszerűen, mint például az Elf Bar.

Az ilyen termékek megjelenítése semmilyen körülmények között nem megengedett, ezért már az is szankciót vonhat maga után, ha egy influenszer felkérés nélkül, saját magáról posztol egy fotót Elf Bar használata közben. Ebben az esetben nem a birtoklás, hanem a tiltott termék népszerűsítése a szankcionált magatartás.

Gyermekek és fiatalkorúak védelme

Külön érdemes szót ejteni a gyermekeket és fiatalkorúakat érintő jogsértésekről. A gyermekek helyzete az influenszer marketing vonatkozásában kétféle kontextusban értelmezhető: mint sérülékeny csoport és mint gyermek influenszerek.

Gyermekek, mint fogyasztók

A fogyasztóvédelmi szabályozás kétféle módon nyújt védelmet a gyermekeknek. Egyrészt, valamennyi tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal szemben kiemelten védi a gyermekeket, mint különösen kiszolgáltatott célcsoportot A GVH gyakorlata alapján nem lehet kategorikusan meghatározni, hogy pontosan mely korosztály minősül egy-egy kereskedelmi gyakorlat vagy magatartás tekintetében célzottnak és sérülékenynek, így esetileg vizsgálandó a célcsoport összetétele és ezen belül a gyermekek érintettsége (a kereskedelmi gyakorlat jellegére és az érintett szolgáltatás természetére is figyelemmel). Példaként, a GVH az alapvetően gyermekeket és fiatalkorúakat célzó „Kérdezd Bongot!” reklámok miatt indított versenyfelügyeleti eljárásában a 18 éven aluliakat tekintette gyermeknek.

Másrészt, minden egyéb feltétel nélkül tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül reklámban gyermekkorúak közvetlen felszólítása a reklámozott áru megvételére, illetve igénybevételére vagy arra, hogy győzzék meg szüleiket vagy más felnőttet, hogy vásárolja meg számukra a reklámozott árut.

Azaz, ha egy influenszer követőtáborát meghatározó részben fiatalkorúak alkotják, akkor különös gondossággal kell eljárnia a tartalom-közzététel során. Fontos leszögezni, hogy nem szükséges, hogy a kereskedelmi kommunikáció gyermekeknek szóljon, elegendő, ha az alkalmas a gyermekek figyelmének felkeltésére és azzal a gyermekek ténylegesen vagy potenciálisan találkozhatnak. Annak megítélése során, hogy egy adott tartalom alkalmas-e a gyermek figyelmének felkeltésére, elsődlegesen olyan szempontokat értékel a versenyhatóság, mint a tartalom közvetlen hangneme (tegeződés, egyszerű üzenetek megfogalmazása), színvilága, a felhasznált zene dallama, a betűtípusok stílusa, valamint az esetleges rajzolt karakter jelenléte. A figyelem felkeltésére való alkalmasságon túl az is vizsgálandó, hogy a reklámot potenciálisan vagy ténylegesen észlelhetik-e gyermekek. Ez a feltétel kétségtelenül teljesül például a gyermekcsatornák esetében, de megállapítást nyert már – többek között - a YouTube használata, sőt, háttértévézés vonatkozásában is. Abban az esetben, ha a gyermekek, illetve fiatalkorúak érintettsége a fentiek szerint azonosítható, a véleményvezérnek többletkorlátokkal kell számolnia, így például alkoholt sem reklámozhat.

Gyermekek, mint influenszerek

A másik lehetőség, amikor gyermekkorú influenszer valósít meg kereskedelmi gyakorlatot. Ennek ugyan még Magyarországon nincs kialakult hatósági joggyakorlata, azonban a fentebb írt szabályok alól a gyermekkor nem ad kibúvót. Másfelől, a gyermekkel történő reklámozás szintén csak bizonyos korlátok között lehetséges. A reklámjogi szabályok tiltják – többek közt -, hogy gyermek- vagy fiatalkorúakkal alkoholt vagy szerencsejátékot népszerűsítsenek.

Ki felelős az influenszerek által közzétett posztokért?

Ahhoz, hogy az egyes szereplőkre telepített felelősségről beszéljünk, mindenekelőtt a piac működését és a felek közötti viszonyokat kell átlátni.

A piac egyik oldalán tehát a véleményvezérek állnak, akik harmadik felek termékeinek, illetve szolgáltatásainak közösségi médiában történő népszerűsítése céljából piaci tevékenységet is végeznek, a gyártók, szolgáltatók számára profiloldalaikat reklámfelületként rendelkezésre bocsátva.

állnak, akik harmadik felek termékeinek, illetve szolgáltatásainak közösségi médiában történő népszerűsítése céljából piaci tevékenységet is végeznek, a gyártók, szolgáltatók számára profiloldalaikat reklámfelületként rendelkezésre bocsátva. A piac másik oldalán azok a vállalkozások (hirdetők) állnak, akik kereskedelmi gyakorlatuk megvalósításához mintegy közvetítőként, kommunikációs csatornaként veszik igénybe a véleményvezéreket.

(hirdetők) állnak, akik kereskedelmi gyakorlatuk megvalósításához mintegy közvetítőként, kommunikációs csatornaként veszik igénybe a véleményvezéreket. A piac harmadik oldalát pedig azok a fogyasztók alkotják, akik a véleményvezérek által előállított tartalmak követői, olvasói, fogyasztói, továbbá végső soron ők a fogyasztói a népszerűsített márkáknak, termékeknek, vállalkozásoknak is.

Ezen a háromszereplős piacon az influenszerek felelőssége az általuk folytatott kereskedelmi kommunikációért - a hirdetővel való együttműködésük függvényében – kétféle alakzatot ölthet. Amennyiben ugyanis a hirdető mellett a véleményvezérnek is közvetlen érdekeltsége fűződik az értékesítéshez, például oly módon, hogy a népszerűsített termék vagy szolgáltatás eladása után jutalékban részesül, úgy felelőssége az érdek-elven alapul. Ilyen közvetlen érdekeltség hiányában a véleményvezér felelőssége a közzétevői felelősség mentén alakul. Az említett két felelősségi alakzat közötti különbségtétel gyakorlati jelentősége abban áll, hogy a közvetlenül érdekelt személyek felelnek elsődlegesen a jogsértésért, a kereskedelmi kommunikációt megjelenítő személyek felelőssége pedig csupán másodlagos, ami kifejezésre jut abban is, hogy ők kimenthetik magukat a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a jogsértés a közvetlenül érdekelt vállalkozás (azaz, amelynek a felelőssége az érdek-elv alapján fennáll) utasításának végrehajtásából ered. Ezzel kapcsolatban a gyakorlatban az szokott problémát okozni, hogy a felek csak szóbeli megállapodást kötnek, és nem dokumentálják, mit vár el a megrendelő (hirdető) a véleményvezértől.

Ettől eltérően, a hirdető akkor sem mentheti ki magát a felelősség alól, ha a véleményvezér eltért az általa jóváhagyott tartalomtól.

Ezt a körülményt a GVH a bírságkiszabás körében értékeli (azaz a hirdető legfeljebb bírságcsökkentést kaphat).

A hirdetések kialakításában közreműködő ügynökségek (pl. marketing ügynökségek vagy most már influenszer ügynökségek is megjelentek a piacon) felelőssége azon jogsértések vonatkozásában áll fenn, amelyek a kereskedelmi kommunikáció megjelenítési módjával függenek össze és túlmutatnak a hirdetést megrendelő vállalkozás utasításának végrehajtásán.

Hogy a gyakorlatban a GVH kivel szemben indít versenyfelügyeleti eljárást, az mindig a jogsértés típusától és konkrét körülményeitől függ. Tipikus esetben a véleményvezért (pontosabban, a véleményvezér tevékenységét szervező gazdasági társaságot), valamint azt a vállalkozást vonják eljárás alá, amelynek a termékeit az influenszer népszerűsítette. Arra is volt már példa, hogy a népszerűsítésben közreműködő ügynökségeket is eljárás alá vont a GVH. Ugyanakkor, ennek ellenkezőjére is van már precedens, a Bongo-ügyben a GVH nem vonta eljárás alá a Bongo szolgáltatást népszerűsítő véleményvezéreket. Megjegyezzük, hogy a GVH akkor is kötelezheti az influenszert a jogsértő tartalom eltávolítására, ha nem vonta eljárás alá.

Az alkalmazott szankciók tekintetében is változatosak az ügyek.

A kiszabható bírság felső határa a jogsértő vállalkozás, illetve, ha a vállalkozás egy vállalkozáscsoport tagja, akkor a GVH határozatában azonosított vállalkozáscsoport által a határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételének 10%-a.

Az említett Bongo-ügyben például a GVH a szolgáltatást üzemeltető ausztrál társaságra a kiszabható maximális, 350 millió forintos bírságot rótta ki. Azonban a szankcionálás nem szükségszerűen jár(t) bírsággal: a tartalomközvetítésben közreműködő három influenszer ügynökségnek és egy webtartalom-gyártónak a jövőbeli jogsértések elkerülését célzó ún. megfelelési programok kialakítását írta elő. Egy másik ügyben a GVH 2,2 millió forint bírságot szabott ki a véleményvezérre, míg 1,2 millió forint bírságot arra a magyar vállalkozásra, akinek a termékeit népszerűsítették. A bírság kiszabásakor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a véleményvezér az eljárás alatt a jogszabályokhoz igazította gyakorlatát és minden kérdéses posztjába utólag beillesztette a #reklám megjelölést. A kereskedő cég is önként befejezte a reklámozást. Kisebb jogsértések esetén gyakorinak tekinthetők továbbá a kötelezettségvállalások is, azonban az eddigi tapasztalatok alapján a kötelezettek gyakran hiányosan vagy késve tettek eleget a vállalásaiknak, amit a GVH utóellenőrzések keretében már rendre milliós nagyságrendű bírságokkal szankcionált.

Dr. Turi Anna Schönherr Hetényi Ügyvédi IrodaEU jog, Versenyjog Dr. Turi Anna a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda versenyjogi csoportot vezető ügyvédje, 2007-ben csatlakozott az irodához. Szakterülete az EU és versenyjog, a versenyjogi csoportot vezeti. Számos ipará... Tovább

Dr. Szabó Bálint Schönherr Hetényi Ügyvédi IrodaEU jog, Versenyjog Dr. Szabó Bálint 2021 novembere óta a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltje. Fő szakterületei a versenyjog és az EU jog. Jogi diplomáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte, ahol su... Tovább

Címlapkép forrása: Getty Images