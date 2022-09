Csúnyán elszálltak a magyar állampapírhozamok - 10 éve nem volt ilyen magasan a 10 éves kötvényhozam

Az Államadósság Kezelő Központ által pénteken közzétett referenciaadatok szerint minden lejáraton nagyot emelkedtek a hozamok, a 10 éves kötvény hozama már 9,3%-nál jár. Ilyen magas szintekre legutóbb 2012 januárjában volt példa. A rövid állampapírok hozamai esetében pedig már 14 éves rekordról beszélhetünk.

Elszálltak pénteken a hozamok

Minden lejáraton jelentős hozamemelkedés volt tapasztalható a pénteki kereskedésben. A 3 hónapos lejáratú állampapír hozama 156 bázisponttal került feljebb, a 6 hónapos DKJ hozama 10,76%-ra emelkedett 137 bázisponttal.

A 10 és 15 éves államkötvény esetében is 40 bázisponttal került feljebb a referenciahozam.

Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás 2022-09-09 3M D221228 11.44 1.56 2.95 2022-09-09 6M D230222 10.76 1.37 1.99 2022-09-09 12M D230823 11.62 0.41 1.8 2022-09-09 3Y 2025/C 12.01 0.19 1.96 2022-09-09 5Y 2028/B 10.54 0.3 1.38 2022-09-09 10Y 2032/A 9.3 0.4 1.35 2022-09-09 15Y 2038/A 9 0.4 1.29 2022-09-09 20Y 2041/A 8.86 0.42 1.36 Adatok forrása: ÁKK.

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 15 éves lejáratú papír referenciahozama 129 bázisponttal nőtt, a 3 hónapos lejáratú állampapír hozama 295 bázisponttal emelkedett.

Az alábbi ábrán jól látható, hogy mostanra minden lejáraton régóta nem látott magasságokba emelkedtek az állampapírhozamok. Ez összefügghet a csütörtökön megjelent magyar inflációs adatokkal és az arra adott várható jegybanki reakcióval, amelyet a piaci szereplők már most áraznak. A rövid lejáratú állampapírok (diszkontkincstárjegyek) egekbe emelkedő hozamai nem meglepőek, hiszen a lassan történelmi magasságokra rúgó infláció elleni harc keretében az MNB sorozatos kamatemelésekkel reagált, legutóbb 2004-ben volt ott az alapkamat, ahol most.

Történelmi magasságokban

A magas infláció és a kamatemelések mellett a kötvényhozamok emelkedése mögött van más tényező is: a gazdaságpolitikával kapcsolatos bizonytalanságokat is kénytelen árazni a piac (költségvetési fegyelem, EU-pénzes alku körüli bizonytalanságok, a felrobbanó energiaárak negatív hatásai, ami tőkekiszívást hajt végre az országból és felborítja az állami költségvetést is). Mindezek mellett az emelkedő globális kamatkörnyezet sem segít, a nyugat-európai fejlett kötvényhozamokat is emelkedés jellemezte az elmúlt hónapokban.

A mostani állampapírhozamszintek történelmi távlatokban is látványosak. A 10 éves referenciahozam legutóbb 2012 januárjában volt 9,3% felett.

A 3 hónapos DKJ referenciahozama 11,56%-on van, ilyen magasságokban legutóbb 2008 novemberében jártak a rövid hozamok, a pénzügyi válság időszaka idején. A mostani időszak ugyanakkor több szempontból sem összevethető az akkorival. A 12 hónapos DKJ-hozamról is hasonló mondató el, közel 14 éves csúcsról beszélhetünk.

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd