Itt a friss GDP-adat: az orosz invázió szétzúzta az ukrán gazdaságot

Az ukrán infrastruktúra részleges megsemmisülése, a fogyasztás és az export jelentős zuhanása miatt lejtmenetbe kapcsolt az ukrán gazdaság: az első negyedév 15%-os éves visszaesése után a második negyedévben 37% volt a zuhanás - derül ki az ukrán statisztikai hivatal közléséből.

A második negyedév az áprilistól júniusig tartó időszakot foglalja magában, ebben az időszakban az ország jelentős része (főleg a keleti és déli területek) orosz megszállás alatt álltak, de az infrastuktúra a háború első szakaszában az ország északi részében, Kijev és a z azóta visszafoglalt Harkov környékén is megrongálódott, az oroszok által elfoglalt tengerparti sáv és a fekete-tengeri blokád miatt a tengeri export megszűnt.

A lakossági fogyasztás meredeken esett, a beruházások elmaradtak, azaz a háború a gazdaság minden területét mélyen érintette. A kormányzat pedig minden erejét a katonai cselekmények irányítására fordította. A háborúban több tízezer ukrán veszítette életét.

Az ukrán nemzeti bank úgy számol, hogy a gazdasági kilátások attól függnek, hogy a katonai cselekmények meddig tartanak. A jegybank jelenlegi alapforgatókönyve szerint a növekedés jövőre visszatérhet, de az előrejelzéseket jelentős bizonytalanság övezi, és azok nagyban függnek a háború alakulásától.

A háború gazdasági hatásait csak részben tudja mérsékelni a Nyugatról beáramló tőke, amelynek nagy része főleg a háború finanszírozására megy. A gazdasági aktivitás javulásának mindössze halvány jelei látszódtak a nyáron, ahogy a mezőgazdasági munkák zajlottak, és az oroszok is feloldották az ukrán gabonaexport blokádját (a mezőgazdaság kulcsfontosságú ágazat Ukrajnában). Az oroszok ugyanakkor ismét a gabonaexport blokkolásával fenyegetnek, ami ismét jelentős ütést vinne be az ukrán gazdaságnak.

A háborút az orosz gazdaság is megszenvedi: noha a visszaesés mértéke az ukrán zuhanáshoz nem mérhető, a hivatalosan közölt éves 4%-os GDP-esés szintén jelentős. Oroszországban ugyanakkor nem a hadi cselekmények, hanem a nyugati szankciók okoznak komoly gazdasági visszaesést, amelyből az orosz gazdaság még az oroszok saját várakozásai szerint is legalább egy évtized alatt lábal ki, akkor is csak részlegesen.

A háború emellett komoly hatásokkal járhat az európai gazdaságra is a megemelkedett energiaárakon keresztül, az európai gazdaságot ért hatások viszont még nem bontakoztak ki. Ennélfogva jelenleg nem lehet megmondani, hogy mennyire mély és tartós lesz a recesszió az eurózónában, amennyiben bekövetkezik az.

