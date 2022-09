Kiváltságos helyzetben várja a telet a magyar város, ahol geotermikus fűtést és napelemet telepítettek szinte mindenhova

Gárdony város polgármestere helyzetképet adott az önkormányzat rezsihelyzetéről, mely szerint a városnak persze akadnak még teendői, ám a nagyobb részben saját forrásokból fejlesztett geotermikus és napelemes rendszernek hála kivételes helyzetben várják a telet.

Tóth István, Gárdony fideszes polgármestere egy Facebook-posztban osztotta meg, hogy a 2007-es első uniós pályázati ciklusban egy 460 millió forintba kerülő geotermikus fűtésrendszer kiépítésére nyújtottak be pályázatott, amelyen 120 millió forint uniós forrást nyert el.

Elemeztük intézményeink várható rezsiköltségeit. Az elmúlt másfél évtized fejlesztései miatt viszonylag jó helyzetben vagyunk

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért augusztustól!

- írta a polgármester.

A 340 millió forintos önrész egy ingatlanértékesítés (félsziget értékesítése) révén a város rendelkezésére állt. A kivitelezés során kutat fúrtak, gerincvezetéket építettek ki, közintézményeket, társasházakat kötöttek rá a rendszerre, és az újonnan épített visszasajtoló kútba vezették a lehűlt vizet.

2010-től ezzel a rendszerrel biztosítja az önkormányzat az Agárdi Gyógyfürdő, a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium, a gárdonyi idősek otthona, a Kossuth utcai lakópark, a Városháza, a gárdonyi iskola, a gárdonyi állomással szembeni szalagház, és a gárdonyi központban lévő emeletes házak fűtését.

Idén tavasszal fejezték be a geotermikus fűtésrendszer fejlesztésének második ütemét. Új kutat létesítettek, bővítették a vezetékrendszert. Ősztől az önkormányzat kezében lévő rendszer lévén fűtik a város több középületét, például a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium által is használt Csuka csarnokot, a Kaptárt, a Nemzedékek Házát, a Fókusz Családsegítő Szolgálat épületét és a gárdonyi óvodát is – sorolta a polgármester. A már épülő városi bölcsődét is rákötik a rendszerre, miközben Gárdony iskoláit, az óvodát és a bölcsődét, a kulturális, szociális intézményeket és a Városházát is napelemes rendszerrel szerelték fel.

Az agárdi központi óvoda esetében, ahol gázzal fűtenek – vannak gyors teendői az önkormányzatnak. Elképzeléseik szerint a tetőre újabb napelemrendszert telepítenek, és egy elektromos kazán beépítésével rásegítenek a fűtésre – közölte a gárdonyi polgármester.

A címlapkép forrása: Getty Images