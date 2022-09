Még két-három hétig biztosan elvitatkozgatnak az EU-tagok energiaválság kezelési irányairól

Szeptember 30-ra, tehát az új gázév előtti utolsó napra hívta össze a cseh soros elnökség a következő rendkívüli uniós energiaügyi miniszteri tanácsülést, ami jól mutatja, hogy nem lesz azonnali megoldása az uniós energiaválságnak, illetve a gáz- és áramárak leszorításának. Ráadásul az állam- és kormányfők októbert 7-i prágai informális csúcstalálkozóján is szóba kerül majd a gázár sapka kérdése, így tehát még legalább két-három hétig kérdéses, hogy mi lesz ezen a téren.

Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök a mai évértékelő beszédében jelentheti be azokat az energiaügyi javaslatokat, amelyeket a múlt pénteki rendkívüli energiaügyi miniszteri ülésen kapott útmutatás alapján terveznek, de sok elem még „mozog” az eredetileg ötpontos csomagból, mert egymásnak nagyon ellentmondó tagállami érdekek sokaságáról van szó, ahogy arra a Politico összefoglalója is rámutat.

Elég csak arra gondolni, hogy a nem fosszilis hátterű áramtermelőkre kivetni tervezett 180 eurós (eredetileg 200 eurós!) megawattóránkénti ársapka azokban az országokban hozna nagyobb bevételt, ahol nagyobb ilyen kapacitások vannak, miközben az áramárak szinte egységesen sújtják a tagállamok széles körét. A nettó áramimportőr és áramexportőr országok érdeke tehát ütközik és a befolyó bevétel elosztása körül is sok még a homály. Ezzel együtt magát a beavatkozási irányt, a tőzsdei ügyletkötések elszámolására húzott ársapkát sok ország támogatja.

Az olaj-, gáz-, szén- és finomítóipari vállalatoknak a 2022-es pénzügyi évben az energiaárak emelkedéséből származó váratlan nyereségére kiróni tervezett szolidaritási hozzájárulása körül is sok még a bizonytalanság (hogyan folyjon be és hogyan osszák el), hiszen határon átnyúló tulajdonlások is gyakoriak az ilyen cégekben. A Reuters által megszerzett jelenlegi friss bizottsági terv azt célozza, hogy az adó (?) a cégek többletnyereségének 33%-a lenne, a többlet nyereséget pedig úgy definiálnák, hogy az elmúlt három pénzügyi év átlagos adózott nyereségének 20%-át meghaladó nyereséget értik alatta. Ha ez valóban szolidaritási adó lenne, amelyet adó módjára szednének be a tagállamok, az azért érdekes, mert az tagállami kompetencia és csak egyhangúsággal lehetne elfogadni a Tanácsban, nem pedig minősített többséggel, mint ahogy a többi vészhelyzeti megoldást tervezik elfogadni.

Az unióba érkező importgáz körüli ársapka kérdése is nagyon megosztó, mert a mi térségünkben több ország erősen rászorult az orosz gázra egyéb komoly vezetékes alternatíva, LNG-forrás hiányában, miközben az orosz fenyegetések világosak voltak a szállítások leállítását illetően, ha ársapka lesz a termékükre. Egy szélesebb körű ársapka, amely az egyéb vezetékes, esetleg LNG-importra is vonatkozik, egyelőre bizonytalan, mert a legnagyobb uniós gázexportőrré előlépett Norvégia sem repdes az ársapka tervétől, így elképzelhető, hogy a nagyobb európai energiatőzsdéken születő ügyletek árára húznak csak sapkát és így próbálják kordában tartani az árakat.

Az árampiaci spekulatív ügyletkötés esetleges szabályozói visszaszorítása, illetve az áramár képzési modell átalakítása (ne az utolsó rugalmas kapacitásként belépő gázerőművek határozzák meg az árat) pedig több hónapba is beletelhet, így ezekből jól látszik, hogy a nagy lendülettel beharangozott rendkívüli beavatkozás, a gáz- és áramárak gyors leszorítási igénye erős korlátokba ütközik. Ez viszont a reálgazdasági szereplők, az energiafelhasználó cégek tömegei számára jelent súlyos gazdasági-likviditási-működési kihívásokat Európa-szerte, ha a továbbra is nagyon magasan maradnak az árak.

Így értékelődik fel egyre inkább az önkéntes (esetleg később kötelezően elrendelt) gáz- és a most tervezett önkéntes áramfogyasztás csökkentési uniós terv, ez ugyanis lehúzhatja az árakat, igaz közben az gazdasági aktivitás magas árak miatti hanyatlása sajnos egyébként is „elvégzi” ezt a feladatot sok helyen. Amint megírtuk: a Bizottság tervei szerint a napi csúcsidőszaki áramfelhasználást 5%-kal kellene (önkéntesen) csökkenteni, hogy a gázerőművek bekapcsolására minél kevésbé legyen szükség, ami így a másnapi gáz- és áramárakat is kordában tartaná. Másrészt az elmúlt 5 évi adott havi fogyasztás átlagához képest 10%-os áramfelhasználás csökkenést kellene elérni. Ezt is elkezdték elvégezni a magas árak miatti a gyárleállások, illetve különféle spórolási intézkedések.

Összességében látszik, hogy gyors és minden problémát varázsütésre megoldó irány nincs, és éppen erre figyelmeztetett az energiaügyi biztos is tegnap, de ez nem vigasz Európa-szerte sok olyan cégnek (sem), amelyeknek most kellene döntenie az új gáz- és áramév közeledtével, hogy milyen szerződéses konstrukció szerint kérje az energiát, amelynek ára továbbra is az egekben van az elmúlt hetek esése ellenére is.

