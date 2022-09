Túl lassú az elektromos autók töltőhálózatának bővülése - beavatkozást ígér a kormány

Az idén, augusztus végéig 56 666 tisztán elektromos vagy hibrid gépkocsit helyeztek forgalomba zöld rendszámmal Magyarországon. 2021 januárjában még kevesebb mint 28 ezer volt belőlük, számuk tehát húsz hónap alatt megduplázódott. A klímabarát hajtásra utaló táblákból több mint 23 ezret a fővárosban adtak ki – mondta Steiner Attila.

A leginkább környezetkímélőnek számító, tisztán elektromos járművek száma a múlt hónapban átlépte a harmincezret. Világoszöld alapszínű hatósági jelzéssel már 30 472 jár belőlük a hazai utakon. Tavalyelőtt januárban még csak nagyjából 7700-an voltak, a szűk három éven belül végbement bővülés itt tehát közel négyszeres. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy már vannak nulla emissziós, de nem elektromos hajtású járművek is Magyarországon.

Nagykanizsán megszüntették, több városban pedig regisztrációhoz kötötték a zöld rendszámos autók ingyenes parkolását, pedig Steiner Attila szerint nagyon fontos ösztönzők azok a kedvezmények, amelyek a zöld rendszámmal együtt járnak, és nagyon sokan figyelembe veszik a döntésüknél ezeket a kedvezményeket.

Továbbra is alapvetően követendőnek tartanám, hogy ezek a kedvezmények megmaradhassanak

– jelentette ki. Az államtitkár beszélt arról is, hogy a kormányzat eddig nem nyúlt bele a piaci mechanizmusokba a töltőinfrastruktúra esetében, viszont ez most a gátja részben az elektromos autók elterjedésének, ezért azon dolgoznak, hogy

program készüljön az elektromos töltők szélesebb körű elterjesztése érdekében is.

A helyi járműállomány minőségi cseréjét támogató Zöld Busz Program segítségével már 76 elektromos autóbusz állt forgalomba. A kezdeményezésnek köszönhetően eddig összesen 139 tiszta és csendes jármű állami hozzájárulással ösztönzött beszerzéséről született döntés. A program demonstrációs mintaprojektjében az utasok ingyenesen próbálhatják ki a korszerű buszokat vidéki nagyvárosokban és Budapest vonzáskörzetében – ismertette Steiner Attila.

"Folytatni fogjuk a programot, hosszú távú terveink között az szerepel, hogy most a helyi közlekedésben összesen 2800-900 busz van Magyarországon, és ebből 1100-at szeretnénk az elkövetkezendő pár évben elektromos hajtásúra lecserélni" – közölte, és hozzátette, a programnak iparfejlesztési lába is van, mert a hazai gyártók elektromos buszokat is tudnak készíteni.

Kormányzati támogatással 6624 elektromos autót és 112 elektromos robogót vásárolhattak magánszemélyek, vállalkozások és egyéb szervezetek, emellett már több ezer elektromos rásegítésű kerékpárt vehettek a vásárlók kormányzati segítséggel.

Címlapkép: Getty Images