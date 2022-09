A romló gazdasági környezet ellenére nyereséges lett az OXO Technologies első féléve

Megjelent az OXO Technologies 2022. első félévére vonatkozó tőzsdei beszámolója, amely szerint a folyamatosan romló makrogazdasági körülmények és üzleti viszonyok között is sikerült a cég működését nyereségessé tenni és a nettó eszközértéket 22 százalékkal növelni.

Az OXO Technologies Holding Nyrt. 2022. első félévi tőzsdei jelentése alapján stabil gazdálkodást és befektetési periódusának már korai szakaszában nyereséges működést mutat.

Az első féléves 207 millió forintos nyereség a társaságnak a jelentés kiadása napján számított 5,8 milliárdos piaci kapitalizációja arányában is pozitív pénzügyi tendenciákra utal.

A nyereséges gazdálkodás a körültekintően épített befektetési portfólióból ebben az időszakban sikeresen végrehajtott exiteknek köszönhető - áll a cég közleményében.

Az első félévben előkészített és végrehajtott új befektetések köre döntően nyereséges gazdálkodású befektetési célpontokat érintett, ezek közül kiemelhető a Gloster Infokommunikációs Nyrt-ben megvalósított mintegy 300 millió forint értékű befektetés, amely már a félév zárásakor értéknövekedést mutatott, ez azonban az OXO Technologies Holding eredményszámaiban még nem jelenik meg. A befektetési tevékenység a következő időszakban is elsősorban a nyereségtermelésre képes, érett céltársaságokra fókuszál, melynek eredményeként a későbbi exitek mellett a társaság már egyes leányvállalataitól rendszeres osztalék és menedzsment díj fizetéssel is kalkulál.

A beszámoló alapjául szolgáló első féléves időszakban az OXO Technologies Holding további sikeres tőkebevonást is végrehajtott, annak jelentős részét ráadásul más európai piacokról származó befektetőktől, euróban folyósítva, így nettó eszközértéke ennek köszönhetően is mintegy 22%-kal tovább emelkedett 4,4 milliárd forintról 5,4 milliárd forintra. A nyilvános piacok jelenlegi mérsékelt likviditására és befektetőik jelenleg tapasztalt fókuszváltására, illetve arra is tekintettel, hogy a következő időszak sikeres gazdálkodása jelentős mértékben az eddig elért és még elérhető forrásellátottságon múlhat, a társaság befektetői körének további bővítése érdekében megkezdte saját tőkéjének euróra történő konvertálását, mely a jövőben részvényi jegyzéseinek és kereskedésének euróra váltását is eredményezheti.

Féléves tőzsdei jelentése mellett a társaság első alkalommal tette közzé ESG jelentését is, a közeljövőben kifejezetten ilyen befektetési célok megvalósítására is alkalmas struktúrában kívánják folytatni működésüket.