Olyan áremelkedés jön, amit elképzelni sem tudunk: megfizethetetlen lesz a zöldség és a gyümölcs?

Portfolio 2022. szeptember 17. 18:00

Igencsak rájár a rúd az idén a hazai agráriumra, mivel Magyarországot idén történelmi aszály sújtotta, a hírek pedig sokszor rendkívül borús képet festettek elénk a hazai növénytermesztés állapotáról. Ez alól a kertészeti ágazat sem képez kivételt, amelynek az energiaárak emelkedésével is meg kell küzdenie. De hogy milyen évet tudhat magáénak a zöldség- és gyümölcstermesztés, és jelenleg milyen kihívások okozzák a legnagyobb fejtörést, erről a Portfolio-nak a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács adott valósághű képet. A szakmai szervezet megerősítette, hogy a málna termőterülete valóban csökkenést mutat az elmúlt 20 évben, de azt is hozzátették, hogy a bogyós gyümölcsöt egyelőre még ne temessük el. Az időjárás változása miatt új kultúrák válnak termeszthetővé, továbbá egyetlen kertészeti kultúra sem fog eltűnni, mivel a klimatikus viszonyokhoz lehet alkalmazkodni technológiai fejlesztésekkel, azonban az áremelkedés - ahogy érezzük is - elkerülhetetlenné válik, de azt is elárulták, hogy elsősorban nem a termelői árak változása miatt.