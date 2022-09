Reagált a Rosznyeft a németek történelmi lépésére

A Rosznyeft orosz olajipari nagyvállalat közölte, hogy a németországi egységének e heti lefoglalása törvénytelen volt, és hogy minden intézkedést meg fog tenni a vagyontárgyak tulajdonjogának védelme érdekében – számol be a hírről a Bloomberg

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a német kormány átvette a Rosznyeft orosz olajipari nagyvállalat németországi egységét, beleértve három olajfinomítóban lévő részesedést, valamint az ország finomítóit ellátó orosz nyersolaj importját még ebben az évben leállítja, az Oroszország gazdasági elszigetelésére irányuló európai lépések részeként.

A Rosznyeft szerint a lépés olyan eszközök kisajátítását jelenti, amelyekbe 4,6 milliárd eurót fektetett be. Az orosz vállalat közölte azt is, hogy "minden lehetséges intézkedést megfontol részvényesei védelmében, beleértve a jogi lépéseket is".

A vagyonelkobzás ellenére a Rosznyeft közölte, hogy kész megvitatni egy új szerződés lehetséges paramétereit, amennyiben garanciát adnak a szállított nyersanyagok kifizetésére.

