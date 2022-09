Cser-Palkovics András: Nincsen tabu, minden intézkedést készek vagyunk meghozni

Nincsen tabu – jelentette ki Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András a vg.hu azon kérdésére, hogy áldozatul eshet-e a takarékossági intézkedéseknek az adventi díszkivilágítás. Olyan település is van már Magyarországon, ahol eldőlt, a takarékosság jegyében idén nem kapcsolják fel az adventi fényeket.

A portál kiemeli, sorra jelentik be a magyarországi települések a különböző takarékossági intézkedéseiket azt követően, hogy megkapják a szolgáltatók legfrissebb ajánlatait, amelyek alapján világossá válik, az energiaköltségeik a sokszorosára emelkednek majd a korábbi évhez képest.

Ugyan a legtöbb önkormányzatnál még hiányzik a közgyűlési jóváhagyás, az eddigi hírek alapján úgy tűnik, a kényszerhelyzetben főként az önként vállalt feladatokon tudnak spórolni az önkormányzatok. A nagy spórolásnak a karácsonyi ünnepek is áldozatul eshetnek – hangsúlyozták.

A kilencezer fős Tamásiban már döntés is született arról, hogy idén elmaradnak az adventi vásárok, és a karácsonyi díszvilágítást sem kapcsolják fel.

Azt, hogy más magyarországi települések követik-e Tamási példáját, egyelőre nem lehet megmondani. Székesfehérvár önkormányzatának sajtóosztálya úgy nyilatkozott, jelentősen csökkentett programmal, de a nehézségek ellenére idén is szeretnék megtartani az adventi vásárt a belvárosban.

Főleg ebben a bizonytalan helyzetben szeretnénk, ha lehet, valamit a fehérváriak számára közösségi programként megtartani. A díszkivilágítás kérdésében még nem tudunk most dönteni, ahhoz az elkövetkező időszak energiaárait és az önkormányzatra háruló összes működési költség alakulását látnunk kell - válaszolta a portálnak Cser-Palkovics András. Székesfehérvár polgármestere hozzátette,

ahogy azonban közösségi oldalamon is írtam: nincsen tabu. Minden, a működőképesség fenntartásához szükséges intézkedést készek vagyunk meghozni.

Ahogy arról mi is beszámoltunk korábban, Cser-Palkovics András először egy Facebook-bejegyzésben tájékoztatott mindenkit arról, milyen komoly veszély és energiaválság fenyegeti a települések, a falvak és a városok világát, és ez kockáztathatja a helyi közszolgáltatások biztosítását is. Székesfehérvár polgármestere később újabb poszttal jelentkezett, amelyben tételesen mutatta be, milyen hatalmas mértékben emelkedhet a közvilágítás költsége, valamint az önkormányzat kezelésében álló létesítmények energiaköltségei.

Nemrég megjelent részletes anyagunkban pedig bemutattuk, a lakosság és a vállalatok mellett az önkormányzatok számára is jelentős tehernövekedést jelentenek az elszálló energiaárak. Nem ritkán nyolc-tízszeres áram- és gázárakkal szembesülnek a helyhatóságok, melyet most ki kellene gazdálkodniuk. Egyelőre mindenki nagyban számolgatja, mennyivel nő a terhe a következő hónapokban, de a legtöbb városban már készülnek a válságforgatókönyvek, melyek intézmények összevonásáról vagy akár átmeneti bezárásáról szólnak.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 15. Fuldoklik a rezsiszámlákban a vidéki Magyarország – A kormány segítségére várnak a városok

Címlapkép forrása: MTI/Vasvári Tamás