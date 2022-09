Itt a Bizottság döntése a magyar EU-támogatásokról!

Ma 10:30-kor Johannes Hahn, az Európai Unió költségvetési biztosa sajtótájékoztatón ismertette a Bizottság magyar jogállamisági eljárása ügyében meghozott döntését.

A várakozásoknak megfelelően mai ajánlásában súlyos pénzügyi szankciós javaslatot fogalmazott meg az Európai Bizottság a tagállamokat tömörítő Tanács felé a magyar jogállamisági eljárásban. A döntést egyhangúan hozta meg a testület - jelezte Johannes Hahn költségvetési biztos. Ugyanakkor a mai ajánlás nyitva hagyta az ajtót arra is, hogy ha a következő 1-3 hónapban a magyar kormány felőli felajánlások a gyakorlatban is megvalósulnak, akkor még elkerülhető legyen a szankciók tényleges foganatosítása.

A döntés kapcsán Hahn jelezte, hogy annak célja az unió pénzügyi érdekeinek érvényesítése, a korrupciós aggodalmak elhárítása.

Hahn azt is jelezte, hogy az elmúlt időszakban sok területen értek el eredményt a tárgyalásokban, ahol a magyar fél együttműködő volt. A Bizottság ezeken a területeken nem lát kockázatokat, amennyiben ezeket megfelelő formában implementálják a jogi szövegekbe. Az ezzel kapcsolatos határidők szorosak, de a Bizottság javaslatában az szerepel, hogy a Tanács (a szoros kereteket belül) szabja ki a lehető leghosszabb időt a változtatások végrehajtására.

Más területeken azonban a kockázatok továbbra is fennállnak, jelezte.

A mai bejelentés gyakorlatilag Johannes Hahn költségvetési biztos nyári levelével van összhangban, így a környezetvédelmi, közlekedési és területfejlesztési Operatív Programok 65%-ára vonatkozik a felfüggesztés. Ezzel mintegy 3600 milliárd forintnyi (7,5 milliárd euró) támogatás, a teljes költségvetés harmadának sorsa került veszélybe.

A döntésre Navracsics Tibor miniszter 14:30-kor reagál a sajtótájékoztatóján. Ő várhatóan újra hangsúlyozni fogja a kormányzat kompromisszumkészségét, jelzi majd, hogy szakértői szinten minden felvetődött kérdésben megszületett az egyezség, amit a napokban a jogszabályokba is implementál majd Magyarország. A kockázatot a kormány álláspontja szerint az jelenti, hogy a jogállamisági eljárás politikai síkra terelődött. Ezért annak az ellenséges Európai Parlamenten is át kell mennie (az intézmény épp a héten szavazta meg jelentős többséggel, hogy Magyarország nem teljes értékű demokrácia), illetve az Európai Tanácson is. Ez a mindennapokban úgy ölt testet, hogy időről időre a Bizottság részéről a kormány számára új elvárások fogalmazódnak meg.

