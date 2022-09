Jerome Powell: Fájdalmas lesz az infláció elleni harc, de ezt az áldozatot meg kell hoznunk

A Fed a mai napon 75 bázisponttal 3-3,25%-ra emelte a kamatsávot, nem okozott ezzel meglepetést. A jegybank emellett folytatja a mérleg májusban bejelentett szűkítését, és kiemelik: készek bármikor kiigazítani a monetáris politikát, hogy az inflációs és a foglalkoztatottsági céloknak megfeleljenek. A jegybank további kamatemeléseket helyezett kilátásba.

A jegybank a közleményben megjegyzi, hogy erőteljesen elkötelezett az infláció 2%-os célszintre történő leszorításában, és hosszú távon a teljes foglalkoztatottság elérésben.

Utóbbi vélhetően azért került bele a jegyzőkönyvbe, mert a Fed a szokásos eseményeken általában sok kérdést kap arról, hogy a kamatemelés milyen mértékben emelheti a munkanélküliséget. A jegybank szerint a munkanélküliség átmeneti és mérsékelt emelkedésére szükség van az infláció elleni harc során, de azt is rendre hozzáteszik: a magas infláció sokkal károsabb a gazdaságra nézve, mint a lassulás.

A közlemény kitér az ukrajnai háborúra is, ami jelentős emberi és gazdasági áldozatokkal jár, és hozzájárul az inflációs nyomás erősödéséhez. Az inflációs kockázatok továbbra is erőteljesek, keresleti és kínálati oldalon is jelen vannak.