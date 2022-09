Matolcsy György: vissza kell térni az egyensúlyi növekedéshez, mert nem lesz sikeres a felzárkózás

„Nincs mese, egyensúlyi növekedésre kell törekedni és Magyarország most letért erről az útról és a sikeres felzárkózásról” – hangsúlyozta a 60. Közgazdász-vándorgyűlés nyitóelőadásában Matolcsy György.

Egyensúlyi növekedésre kell törekedni

A Magyar Nemzeti Bank elnöke elismerte, hogy a most megbomló magyar egyensúlyi helyzetnek „vannak érthető és érthetetlen” elemei is és ezek mellett is leszögezte:

Nem szabad megengedni, hogy a húszas évben egyensúlytalan növekedéssel próbálkozzunk. Először elromlik az egyensúly, majd elromlik a növekedés, de akkor nincs felzárkózás, vagy ha van is, akkor az nem fenntartható.

Hangsúlyozta, hogy az egyensúlyra mind a külkereskedelmi mérleg, mind a folyó fizetési mérleg, mind az államháztartási mérleg szintjén is e törekedni kell”. Elismerte, hogy „vannak külső okok és kényszerek, de ezzel együtt is lehetséges ezt megoldani” és a lényeg, hogy „vissza kell térni az egyensúlyi növekedés útjára”. Leszögezte:

Nem lehet megengedni azt, hogy míg tavaly Lengyelország 1,9%-os államháztartási hiánnyal működött, addig Magyarország 6,8%-ossal.

Előadása egyik legfőbb üzenete tehát az volt, hogy „Mindenben érdemes törekedni az egyensúlyi növekedésre” és az extenzív, a munkaerő bevonására épülő modell helyett át kell térni az intenzív növekedés útjára, ami versenyképességi fordulattal, hatékonysággal jellemezhető.

További magyar gazdasági üzenetek

A magyar gazdasággal kapcsolatos üzenetei kapcsán külön kitért a Pareto-elv üzenetére, amit most a válságkezelés és a fenntartható növekedés felé elmozdulás kapcsán az ország minden szegletében érdemes figyelembe venni. Levezette, hogy az új kutatások alapján nemcsak arról van szó, hogy az erőforrások 20%-a adja az eredmények 80%-át, hanem a 20%-ot és a 80%-ot is tovább érdemes bontani. Így tehát a 20%-nak is van 20%-a (4%), illetve a 80%-nak is van 80%-a (64%), valamint a 4%-nak is van 20%-a (1%), illetve az 64%-nak is van 80%-a (50%), így rámutatott, hogy 1%-nyi erőforrás végül 50%-nyi eredményt is kiválthat a mai nem-lineáris, aránytalan világban.

Ezt az összefüggést (az 1%-nyi erőforrás adhatja az eredmények 50%-át) külön hangsúlyozta akkor, amikor az ország minden településén végig kell gondolni azt, hogy az előttünk álló kihívásokat hogyan lehet az egyensúlyra törekvés mellett kezelni. Leszögezte: „ha valaki nem veszi ezt figyelembe, az nem veszi figyelembe az új, fenntartható közgazdaságtan kereteit”. Ezek alapján kijelentette:

Fent lehet tartani Magyarország felzárkózását, csak más úton, és meg kell találni az 1%-ot minden városban, ami a többlet eredményre képes.

Jelezte, hogy az MNB egy új műhelyben is elkezdte keresni minden mutató segítségével azt, hogy az ország egyes térségeiben mi lehet az az 1%-nyi erőforrás, amely az eredmények 50%-át adhatja. Hozzátette, hogy az elv azt is mutatja: a másik 50%-nyi eredményt az erőforrások többi 99%-a okozza, ami azt jelenti, hogy rengeteg a pazarlás, az elszalasztott lehetőség és ennek kapcsán például a nem öntözött magyarországi földterületekre utalt, amelyek végül a kukoricatermésbeli problémákhoz vezetnek (példátlan módon idén importra szorul az ország).

A fenntartható felzárkózás és gazdasági növekedés egyik „titkos receptjének” nevezte a digitális átállást, amely kapcsán kijelentette: „Magyarország elfogadhatatlanul rossz helyzetben van ebben” mind a céges körben, mind „állami dimenzióban is”. „Az állam digitalizációjával kötelező foglalkozni. Elfogadhatatlan, hogy a magyar állam nem működik digitális módon, mert ahhoz mérni kellene, így tehát először a mérésekre kell figyelni” - rögzítette.

A fenntartható gazdasági felzárkózás kapcsán azt is leszögezte:

„a külkereskedelmi mérleg hatalmas lukát” meg kell szüntetni, például egy átfogó energiahatékonysági programmal. Hozzátette: „két-három év alatt szinte csodákat lehet elérni a Pareto-elv segítségével”.

Az energiaárak kapcsán úgy fogalmazott: lehet, hogy nem maradnak ilyen magasan a fosszilis energiahordozók kiszorításának következő éveiben, és a megújuló energiák, illetve az akkumlátor technológiák terjedése mentén, de „az biztos, hogy a magyar egyensúly visszaállítása az energiaforradalom tudomásul vétele nélkül nem lehetséges”.

Visszatérhetnek a ’70-es évek, de lehet változást elérni

Az új, fenntartható közgazdaságtan kereteinek elméleti keretei kapcsán hangsúlyosan utalt a Pareto-elv mellett például a nem-lineáris fejlődésre, a történelmi ciklusok jelentőségére (30 és 80 éves ciklusok), illetve a fraktálok jelentőségére, és leszögezte, hogy „A történelmi ciklusok és fraktálok megfejtése nélkül nincs siker”, mert ezek egyébként mind abba az irányba mutatnak a 30 és 80 éves ciklusok elmélete alapján, hogy most „jönnek vissza a 70-es évek, majd a 40-es évek”. Itt nem feltétlenül a háborúkra, inkább az elhúzódó gazdasági nehézségek lehetőségére utalt, és ahogy ki is jelentette a magas inflációra és a gyenge gazdasági növekedésre utalva:

Számolni kell azzal, hogy az 1970-es évek a mintázatában megismétlődik.

Rámutatott arra, hogy ezeket az ismétlődéseket van lehetőség tompítani, megváltoztatni, például az is sokat segített volna, ha a Fed már 2020-ban felismerte volna azt, hogy a Covid-ból való kilábalás nem egyszeri, hanem tartós infláció megugrással járhat és emlékeztetett rá, hogy az MNB ezt elsőként felismerve elsőként kezdett szigorításba 2021 nyarán.

Szerinte az eurózóna jegybankja is késésben volt ennek felismerése kapcsán, de mostanra már ott is felismerték, hogy tartós inflációs probléma kockázatát kell kezelni.

A magyar gazdasági kihívásokra utalva megjegyezte: ha már korábban megállítjuk az eladósodást, és a devizaeladósodást, akkor nem ismételjük meg a 70-es éveket. Hozzátette, hogy most viszont az államadósságon belül a devizaalapú eladósodottságunk 20%-ról „pillanatok alatt fel fog menni 26%-ra”.

Összességében leszögezte:

Most kell megfékeznünk azokat a ciklusokat, fraktálokat, amelyek még egyszer visszavinnének a fenntarthatatlan egyensúlyok felé. Mindenben meg kell találni azt, hogy ne legyen ez a megismétlődés.

A fenntartható növekedés kapcsán megjegyezte, hogy a kriptovaluták helyett a digitális jegybankpénzekre kell építeni és ezekből lehet akár kosarat is képezni, amelyben benne lehet például az amerikai és kanadai dollár, illetve a kínai reminbi is.

A magyar gazdaság fenntartható növekedési keretei kapcsán kritikusan megjegyezte, hogy a sokak által figyelt járműszektori hozzáadott értéknél jóval nagyobb hozzáadott értéket tud termelni a kreatív ipar, amely mellett például az oktatási tevékenység szerepére utalt.

A fenntartható közgazdaságtan kapcsán azt vázolta, hogy a sokféle kihívás hatékony kezelésére az erős központi hatalmak, államok, és jegybankok szükségesek, és rámutatott arra is, hogy összességében

Kettős világrendszer felé haladunk, ami nekünk nem igazán kedvező.

Hozzátette, hogy a történelmi ciklusok az iránytűk a mostani helyzetben és ez afelé mutat, hogy „egy összefüggő, új, integrált Eurázsia felé haladunk, amely nem lesz gyors”.

