Windisch László: veszélyes képlet kényszeríti alkalmazkodásra a magyar gazdaságot

Fekete fellegek gyűlnek az európai és a magyar gazdaság egén, ami a háztartásokon és vállalkozásokon túl a központi és önkormányzati költségvetéseket is nehéz helyzetbe hozza – - mondta Windisch László a szegedi közgazdász-vándorgyűlés nyitónapján. Az Állami Számvevőszék közelmúltban kinevezett elnöke előadásában kitért arra is, hogy a magasba szökő energiaárak olyan külső tényezők, melyek pontos hatása, kifutása nehezen modellezhető, ám az biztos, hogy alkalmazkodásra kényszeríti a gazdaság szereplőit.

Veszélyes képlet a sokszorosára növekedett energiaár, emiatt romló és negatívba forduló fizetési mérleg, a megugró infláció, leértékelődő és volatilis árfolyamú forint, a magas jegybanki alapkamat, a növekvő államadósság-finanszírozási költség és a költségvetésből térítendő magas jegybanki veszteség - értékelte a helyzetet Windisch László, aki úgy látja, hogy mindez – lassuló gazdasági teljesítmény mellett –

komoly alkalmazkodásra fogja kényszeríteni a gazdaság szereplőit és az állami szervezeteket is.

Windisch szerint mégis vannak olyan pontok, amelyek bizakodásra adhatnak okot. A 2008-as válsághoz képest a 2020-as Covid- és a 2022-es háborús és energiaválság egy sokkal egészségesebb magyar gazdaságot, stabilabb pénzügyi rendszert talált el. Az elmúlt években a magyar gazdaság bővülése mindig az EU-átlag feletti volt, Magyarország elsők között lábalt ki a koronavírus miatti gazdasági válságból. A foglalkoztatottak száma a 2008-as 3,8 millió körüli számról mostanra 4,6 millióra nőtt. 2008-ban kiugróan magas volt az államadósságon és a lakossági hiteleken belül is a deviza adósság aránya, ez utóbbi mára teljesen megszűnt, az államadósság devizaaránya pedig a kezelhető 25%-os szintre csökkent. A beruházási ráta is 3-4 százalékponttal magasabb még a Covid-évek alatt is, mint a 2008-as válság előtti években.

Az ÁSZ elnöke kitért arra is, hogy a gazdaságot leíró mutatószámokat át kell gondolnia, meg kell újítania a közgazdász szakmának. „A gazdasági teljesítményre fókuszáló, jórészt mennyiségi mutatók nem sokat mutattak a Covid-válsággal vagy az energiaválsággal szembeni ellenállóképességről. Új, a mennyiség mellett a minőségre is fókuszáló, és a fenntarthatóságot figyelembe vevő mutatószám-rendszerre lenne szükség” – mondta az előadásban Windisch. A jelen válságból való kilábalás útján már ezen új mutatószámokat is célszerű lenne figyelembe venni.

Jelentős, ám pénzbe nem kerülő gazdasági élénkítő eszköz lehetne a dereguláció,

a gazdasági szereplőkre vonatkozó túlszabályozottság ésszerűsítése, jelentős egyszerűsítése. Komoly energiák, pénz és idő takarítható meg a gazdálkodóknál, főképp a KKV szektorban, ha komoly deregulációra szánná el magát a jogalkotó. Ennek kiemelt kormányzati prioritásnak kellene lenni – vélekedett Windisch László.

Az ÁSZ elnöke elmondta, tervei szerint az utólagos ellenőrzésektől a felügyelés irányába fog elmozdulni az ellenőrzési rendszer, sokkal inkább tud ilyen módon megvalósulni a támogató szerepe az ellenőrzéseknek. Az ÁSZ kiemelt témaként fogja kezelni a vízzel való gazdálkodás minden közpénzügyi vonatkozását, a költségvetés rejtett adósságait – ilyennek nevezte előadásában Windisch László a pedagógusok bérrendezését és az állami tulajdonú állóeszközök amortizáció miatti pótlási igényét is.

Windisch az állami pénzügyek terén is fontosnak tartja a túlszabályozottság csökkentését. Ésszerű, célszerű, átlátható és betartható szabályozásra van szükség, amit aztán az erre kijelölt kontroll-szervezetek be is tartatnak. A túlszabályozottság az átláthatóság ellen hat - mondta az ÁSZ-elnök.

