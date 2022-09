A magyar sztárközgazdász szerint teljesen új világ jön, amelyre még nem tudtunk felkészülni

A mai infláció nemcsak egy kilengés a monetáris folyamatokban, és nem is egy hagyományos gazdasági ciklus közepén vagyunk. Globális átalakulás zajlik, amely tartósan magas inflációt eredményez majd, ráadásul az infláció volatilitása is megnő majd. A jegybankok Paul Volcker nyomán megpróbálják határozott kamatemelésekkel letörni az inflációt, a kamatok sokkal magasabbra nőhetnek és a vártnál tovább lehetnek magas szinten. Csakhogy a jegybankok sokkal nehezebb helyzetben vannak. Ezekről beszélt Pozsár Zoltán, a Credit Suisse ügyvezető igazgatója az idei közgazdász-vándorgyűlésen.

Amikor megérkeztek a magas kamatok, a kereskedők valójában nem tudták, hogy kell kereskedni egy ilyen korszakban, mert már nagyon rég volt ilyenre példa, és a mai befektetők túl fiatalok ahhoz, hogy a magas kamatok korát megtapasztalták volna - mondta Pozsár. A magas infláció egy alapvetően új helyzet, ráadásul az mélyen gyökerezik a reálgazdaságban szerinte, nem lehet azt mondani, hogy az infláció kizárólag monetáris jelenség. Szerinte arról van most inkább szó, hogy az infláció főleg az ellátási gondok, nyersanyagpiac változása és a munkaerőpiaci folyamatok eredménye.

Minden válságot, amit korábban megéltünk, viszonylag könnyű volt kezelni, legtöbbször a jegybankok jól reagáltak - mondta. A jelenlegi válságban a jegybankok kamatot emelnek, és a Fed szűkíti a mérleget, Pozsárnak a jelenlegi helyzetben viszont ezzel a megoldással kapcsolatban kételyei vannak. Elmondása szerint az infláció beindulásának nemcsak az újranyitás az oka, hanem strukturális okok vannak mögötte.

A nyersanyagpiac és a munkaerőpiac is különleges, új helyzetben van ugyanis. Utóbbival kapcsolatban emlékeztetett, hogy a babyboom generáció most kezd nyugdíjba menni, változik a migrációs politika Nyugaton is, a munkaerőpiac természete nem olyan, mint korábban. A globalizáció természete is változik, a globális ellátási láncokat optimalizalják jelenleg is, de deglobalizációról azért mégsem lehet beszélni szerinte. A chipgyártás a legjobb példa az átstrukturálódásra: Európa és az USA is kitűzte célul a félvezetők gyártását. A szemlélet változása drasztikus átalakulást hoz az ellátási láncokban.

Ezek a fenti tényezők hosszan tartósak lesznek, és sokáig fenntartják majd a magas inflációt - mondta.

Jelenleg nem arról van szó, hogy kilengés látszik a pénzügyi piacokon, nem egy klasszikus gazdasági ciklusban vagyunk. Emiatt azt sem lehet megmondani, hogy a jegybankoknak meddig és milyen magasra kell majd emelniük a kamatokat.

Az infláció 30 éve nem okozott problémát Nyugaton, ehhez nem voltunk hozzászokva

- mondta.

Az utolsó inflációs időszakot a "bőség korszaka" követte, ahol alacsony áron lehetett termelni (olcsó volt a nyersanyag, földterület, stb.), az ellátási láncok átszerveződtek, felgyorsult a globalizáció. Mindez a költségek leszorításához vezetett. Egy ilyen időszakban nagyon könnyű volt megcélozni és fenntartani a 2% körüli inflációt - hívta fel a figyelmet.

Manapság a változás időszakában jelentős kilengéseket látunk (például a dollár árfolyamában), ilyen mozgásokat hosszú évtizedek óta nem láttunk. A kamatszintek is gyorsan emelkednek, a jegybankok rég nem látott mértékben emelnek. A világban jelentős geopolitikai aggodalom van, a jegybankoknak ehhez alkalmazkodnia kell.

Van még egy fontos tényező, amiről Pozsár szerint beszélnünk kell: nemcsak arról van szó, hogy magasan marad az infláció, hanem az infláció volatilitása is megnő. Néha felszúr majd magas szintre, majd leesik. Az ilyen típusú inflációval kapcsolatban a jegybankoknak sokkal nehezebb dolguk van. Paul Volcker például nagyon magasra emelte a kamatot, amivel recessziót okozott, de letörte az inflációt. Csakhogy ebben az időszakban rengeteg pénz áramlott a nyersanyagokba (például az Egyesült Királyságban, Norvégiában). Ez új kínálatot hozott a nyersanyagpiacra, ami segítette az árak leesését, emellett a kereslet is esett. Fontos történés még az Egyesült Államokban, hogy a '80-as években, Ronald Reagan elnöksége alatt gyengült a szakszervezetek ereje az USA-ban, ami lenyomta a béreket.

Manapság teljesen más a helyzet Pozsár szerint.

Jelenleg nem megy beruházás a fosszilis energiaszektorba, miközben a piac kifejezett feszes. A termelés nem tudja tartani a lépést a kereslettel, és nem látszik, hogy a kitermelési kapacitások nőnének a jövőben. Egészen más most a gazdasági együttállás, mint Paul Volcker idején, aki bizonyos szempontból egyébként szerencsés is volt Pozsár Zoltán szerint.

Pozsár szerint emellett beszélni kell az iparpolitikák változásáról is. A nyugati gazdaságokban a meghatározó tényezők a következő években az újrafegyverkezés, a gyársorok áttelepítése, a készletezés átalakítása, és az energiai átállás folytatása lesz. A fenti fejlemények piacok számára meghatározó következményei a nyersanyagárak emelkedése lesz.

A helyzet újdonsága az lesz, hogy a Kelet ebben nem fogja finanszírozni a Nyugatot, a pénzügyi rendszerben a Kelet-Nyugat szimbiózisa véget ér, ezzel pedig átalakul a globális pénzügyi rendszer is. Ebben az új pénzügyi rendszerben kisebb szerepe lesz a dollárnak, a BRIC-országok (Brazília, Oroszország, Kína és India) megkérdőjelezik majd a dollár globális vezető szerepét.

Mit jelent mindez a monetáris politikára nézve? Inflációt - mondta Pozsár.

Szerinte a piac túlzottan optimista a kilátásokkal kapcsolatban. A jegybankok azt szeretnék, hogy az infláció azonnal visszatérjen a 2%-os célhoz. Nem egy évtizeden belül, hanem azonnal. Ehhez pedig jelentős kamatemelésre lesz szükség. Az Egyesült Államokban még mindig Paul Volcker öröksége mutatja azt, hogy a jegybank le tudja törni az inflációt, és a mai jegybankárok is ebbe vetik a hitüket. De ahogy már korábban is elmondta: a jelenlegi környezet egészen más, így a jegybank munkája sokkal nehezebb.

Ettől még persze mindent meg fognak próbálni

- mondta a Credit Suisse igazgatója. Mindebből az következik, hogy a kamatok sokkal magasabbra nőnek, mint a piac most árazza, és sokkal tovább maradhatnak magas szinten, mint azt most várjuk.

