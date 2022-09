Gigantikus élénkítőprogram jön Nagy-Britanniában

Nagy-Britannia új pénzügyminisztere, Kwasi Kwarteng pénteken történelmi adócsökkentéseket és a hitelfelvétel óriási mértékű növelését jelentette be gazdasági programjában, írja a Reuters.

A Liz Truss által bejelentett, a háztartások energiaszámláinak támogatása 60 milliárd fontba kerül a következő hat hónapban - mondta Kwasi Kwarteng. Az adócsökkentés további 45 milliárd fontba kerülne - mondta az új program kapcsán, amelynek célja a gazdaság támogatása. A font új 37 éves mélypontra esett a dollárral szemben, amikor Kwarteng tájékoztatta a parlamentet a programról.

Tervünk a gazdaság kínálati oldalának bővítése adókedvezmények és reformok révén

- mondta Kwarteng a Reuters szerint. A programról a "stagnálás ördögi körének" megtörését és a brit gazdaság versenyképességének javulását várja.

Az Institute for Fiscal Studies szerint az adócsökkentések a legnagyobbak az 1972-es költségvetés óta - amelyről sokan úgy emlékeznek, hogy az inflációs hatása miatt katasztrófával végződött. Arra a kérdésre, hogy Nagy-Britannia hogyan fogja finanszírozni kiadásait az adócsökkentés mellett, az egyik kabinetminiszter azt mondta, hogy erre a gazdasági növekedés felpörgése a válasz.

Csütörtökön a Bank of England azt mondta, hogy Truss energiaár-korlátozása rövid távon korlátozza az inflációt, de a kormányzati ösztönzők valószínűleg tovább növelik az inflációs nyomást, miközben a Bank of England 40 éves csúcs közelében lévő inflációval küzd. Az bejelentésre egy nappal azután került sor, hogy a Bank of England közölte, hogy az Egyesült Királyság gazdasága a harmadik negyedévben valószínűleg hivatalosan is recesszióba került, miközben 50 bázisponttal megemelte a kamatlábakat az évtizedek óta magas infláció leküzdése érdekében - írja a CNBC.

A kiterjedt adó- és kiadási intézkedések ellenére a kormány úgy döntött, hogy a kormány felügyeletét ellátó Költségvetési Felelősségi Hivatal (Office for Budget Responsibility) egyelőre nem tesz közzé új növekedési és hitelfelvételi előrejelzéseket. Ugyanakkor Kwarteng megerősítette, hogy az OBR még idén közzéteszi teljes előrejelzését. "A költségvetési felelősségvállalás elengedhetetlen a gazdasági bizalom szempontjából, (...), amely mellett továbbra is elkötelezettek vagyunk" - mondta.

A program többek között tartalmazza a társasági adó tervezett 25%-ra történő emelésének elvetését, a G-20-ak legalacsonyabb adókulcsának (19%) megtartását;

a jövedelemadó közelmúltbeli, 1,25%-os emelésének visszavonását;

a 150 000 font feletti jövedelmek után fizetett 45%-os felső adókulcs eltörlését;

a lakásvásárlás után fizetendő adó, az ingatlanvásárlási illeték jelentős csökkentését.

A javaslatok kritikusai arra figyelmeztetnek, hogy a kiterjedt adócsökkentések és a kormány azon terve, hogy a háztartásokat és a vállalkozásokat megvédje az energiaárak emelkedésétől, együttesen azt eredményezik, hogy az Egyesült Királyság nagy adósságot fog felhalmozni, miközben a kamatlábak emelkednek. Az energiatámogatási csomag két év alatt várhatóan több mint 100 milliárd fontba fog kerülni.

A szerdán közzétett adatok szerint az Egyesült Királyság kormánya augusztusban 11,8 milliárd font hitelt vett fel, ami jelentősen meghaladja az előrejelzéseket, és 6,5 milliárd fonttal több, mint 2019 azonos hónapjában, a kormányzati kiadások növekedése miatt. Kwarteng pénteken azt mondta, hogy az Egyesült Királyságnak a második legalacsonyabb a GDP-arányos adósságállománya a G7-ek között, és középtávon be fog jelenteni egy tervet az adósság GDP-arányos csökkentésére.

Címlapkép: Getty Images