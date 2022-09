Átment az MNB üzenete: hamarosan véget ér a kamatemelkedés Magyarországon

Kedden a Magyar Nemzeti Bank tovább emeli irányadó kamatát - vélik egységesen a Portfolio által megkérdezett piaci elemzők. Most azonban nem biztos, hogy az utóbbi két alkalommal látott 100 bázispontos (1 százalékpontos) emelést látjuk majd, lehet, hogy a jegybank megelégszik kevesebbel. Nem csak ebből látszik, hogy a piac már a kamatemelési ciklus végét várja. A megkérdezett szakértők mindegyike úgy gondolja, hogy az év végéig az irányadó kamat a csúcsára ér. Igaz, csökkentés még egy jó ideig nem várható.

Úgy gondolom, most még marad a „határozott” lépésnél az MNB, különösen, hogy a forint ereje a Fed szerdai üzeneteinek, illetve a háború újabb rossz híreinek köszönhetően gyorsan elenyészett ezen a héten - számol be várakozásairól Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője, aki ugyanakkor úgy véli, hogy kommunikációjában a jegybank feltehetően elkezdi felkészíteni a piacot arra, hogy a negyedik negyedévben már kisebb léptékben folytatódhatnak a kamatemelések, és valószínűleg az idén szeretnék befejezni ezt a meglehetősen hosszú szigorító ciklust.

Kiss Péter, az Amundi elemzője is hasonlóan látja a helyzetet. Az infláció továbbra is emelkedő pályán van, az uniós pénzekkel kapcsolatban még nem múlt el a beragadás veszélye, az európai energiaárak továbbra is magasak, az árstopokhoz való ragaszkodás továbbra is felfelé mutató kockázatokat jelent a fogyasztói kosár többi eleme számára, a kamatstop fenntartása blokkolja a kamatcsatornán keresztüli transzmissziós mechanizmust, a kockázatkerülés pedig továbbra is meghatározó tényező a piacokon. Ezek a tényezők a változatlan, 100 bázispontos kamatemelés mellett szólnak.

Nyeste és Kiss tehát a piaci többséggel egyetértve 100 bázispontos kamatemelést vár, de már vannak olyan hangok, amelyek szerint az MNB már kedden a kamatemelési tempó lassításával jelzi a szigorítási ciklus közelgő végét. Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője is így látja, bár elismeri, a változatlan tempó és a lassítás mellett is vannak érvek. Utóbbiak Trippon szerint a következők:

Az inflációs csúcshoz közel vagyunk, jövő év ősztől meredek csökkenés várható az inflációban, az előretekintő reálkamat pedig ennél jóval hamarabb pozitívvá válhat.

Van kockázata, hogy az infláció tartósabban magas marad, ez pedig elnyújtottabb szigorítási pálya irányába mutathat, ebben az esetben viszont racionális döntés lehet a kamatemelések ütemének valamelyes visszafogása.

Az EU-források „kiszabadítása” jó úton halad.

A jegybank likviditást szűkítő intézkedéseinek pozitív hatása egyértelmű, a rövid lejáratokon a bejelentés óta karakteres hozamemelkedés történt.

A régiós jegybankok már lezárták a ciklust, vagy közel vannak a szigorítási ciklus tetejéhez.

Ugyanakkor több érv is szól amellett, hogy ne lassítson a tempón a jegybank.

Az inflációs kockázatok még mindig felfele erősebbek,

a várakozások továbbra sem megfelelően horgonyzottak,

az EU-viták hivatalosan még nincsenek lezárva,

a fejlett jegybankok agresszív szigorítási ciklusban vannak,

a forint árfolyam az utóbbi napokban pedig ismét érezhetően gyengült.

A fentiek fényében Trippon úgy látja, hogy az MNB három stratégia közül választhat:

Egy nagy (100 bázispontnál nagyobb) emeléssel már szeptemberben lezárhatja a ciklust. Maradhat a 100 bázispontos lépésköznél, és a friss prognózisok (a héten jelenik meg a jegybank inflációs jelentése, benne a friss előrejelzésekkel) fényében kommunikálhatja a jövőbeli lassítást, illetve a ciklus lezárását. Már szeptemberben lassíthatja az ütemet.

A fenti gondolatok összhangban vannak Virág Barnabás MNB-alelnök múlt csütörtöki üzeneteivel. A jegybanki vezető jelezte, hogy a héten a kamat további "határozott" emelésére kell számítani, de a jelenlegi helyzetben a 100 bázispontos emelés mellett az 50 és 75 bázispontos szigorítás is "határozottnak" minősülne. A kamatemelés mellett a monetáris szigorítás egy másik támogatást is kapott: a likviditást szűkítő eszközök bejelentésével javult a transzmisszió, így a kamatemelések egy sor fontos piacon valóban megjelentek a piacon. (Igaz, a banki termékek piacán még nem igazán.)

Virág elmondása szerint az MNB egyre közelebb kerül ahhoz a ponthoz, hogy mérlegelnie kell a ciklus lezárást. Ehhez négy tényezőt kell figyelembe vennie:

az inflációs várakozások fényében kialakított reálkamat-környezet - ennek pozitívvá kell válnia előretekintve; az inflációs fordulat körvonalazódni kezd, a kockáztok kiegyensúlyozottabbá válnak; az ország kockázati megítélése kedvezően alakul, ebben kulcs az uniós támogatások sorsának eldőlése; erősödnie kell a monetáris transzmissziónak, a magas kamatszint hatásának megjelenése minden részpiacon, különös tekintettel az fx-swappiacra, az állampapírpiacra, banki kamatok árazására.

A feltételeket minden hónapban, így már szeptemberben is mérlegelni fogja a jegybank. Így tehát a héten több opció is az asztalon lesz a kamatciklus meghatározását illetően, a szigorítási ciklus időzítésének tekintetében a monetáris tanács mérlegelni fogja, hogy egy lépésben, vagy lassítva történjen-e meg.

Bár az év végig hátralévő négy kamatdöntés körül szemlátomást van bizonytalanság, az inkább csak arra vonatkozik, hogy milyen módon vezényli le a jegybank a kamatemelési ciklus lezárását. Abban ugyanis teljes az egyetértés, hogy decemberre a ciklus csúcsát fogjuk látni, 13,75-15,00 százalék közötti kamattal - legalábbis az elemzői válaszok szerint.

Abban is egyetértés van, hogy a kamatcsúcs legalább hosszú hónapokon keresztül fent fog maradni. A konszenzus szerint valamikor 2023 második felében nyúlhat először a jegybank a kamatvágás eszközéhez. "A recessziós kockázatok jelentősen megnövekedtek az elmúlt hónapokban, így azt várjuk, hogy amint lehetségessé válik, a jegybank elkezd lazítani" - mondja Halász Ágnes, az Unicredit Bank vezető elemzője, aki hozzáteszi: ennek ideje azonban bizonytalan, mivel az infláció jövőre is végig kétszámjegyű marad. Ezzel együtt, ahogy egyértelmű jelei mutatkoznak az árnyomás enyhülésének, az MNB is megkezdheti a kamatvágást, talán valamikor kora nyáron jövőre. A monetáris enyhítés megkezdésének másik előfeltétele – az infláció enyhülése mellett – az forint árfolyamának (kedvező) aktuális pénzpiaci helyzete lesz.

Címlapkép: Getty Images