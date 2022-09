Lagarde erős utalást tett az olasz választások után: nem biztos, hogy az EKB meg fogja menteni az országot

A Giorgia Meloni vezette jobboldali szövetség diadalmaskodott a vasárnapi olaszországi parlamenti választásokon, és az euróövezet egyik legsúlyosabb adósságterhét örökölte, miközben a hitelfelvételi költségek emelkednek és recesszió fenyeget. Meloni ígéretet tett arra, hogy nem kockáztatja Olaszország törékeny pénzügyi helyzetét, és ragaszkodik az Európai Unió költségvetési szabályaihoz, de koalíciós partnere, Matteo Salvini a hiány növelésére szólított fel.

Arra a kérdésre az Európai Parlamentben, hogy az EKB bevetheti-e a transzmisszióvédelmi eszközt (TPI) Olaszország megsegítésére, Lagarde nem nevezett meg egyetlen országot sem, de azt mondta, hogy a rendszer csak a fiskálisan prudens országok támogatására szolgál, míg másoknak mentőcsomagot kellene kérniük.

A TPI-t júliusban hirdették meg, hogy megfékezze az Olaszország - és más eladósodott országok - és a biztonságos menedékként szolgáló Németország közötti hitelfelvételi költségek növekedését, de eddig még nem volt szükség a használatára. Pusztán a bejelentése is megfékezte ugyanis az olasz kötvényfelárak emelkedését.

Olyan helyzetben alkalmazzuk, amikor rendezetlen piaci dinamika van, amelyet nem indokolnak a fundamentumok vagy a gazdaságpolitikai hibák"

- mondta Lagarde.

Lagarde hozzátette, gazdaságpolitikai hibák esetén az Outright Monetary Transactions jöhet szóba: egy külön kötvényvásárlási program, amelyhez az EU-tól kell mentőövet kérni. A TPI-hez könnyebb feltételek kapcsolódnak, például az EU költségvetési szabályainak tiszteletben tartása és a gazdasági egyensúlytalanságok mellőzése.

Lagarde, aki az euróövezet történetének legmagasabb inflációjával küzd, azt is mondta, hogy az országoknak, amelyek a költségvetésüket arra használják, hogy megvédjék a polgárokat a magas élelmiszer- és energiaköltségektől, ügyelniük kell arra, hogy ne gerjesszék az árak további növekedését. Egyes euróövezeti kormányok költségvetési intézkedésekkel segítik a háztartásokat, de ez növeli az amúgy is magas költségvetési hiányt, és a kereslet támogatásával fokozza az inflációs nyomást.

Alapvető fontosságú, hogy a háztartásoknak a magasabb árak hatásától való megóvására alkalmazott költségvetési támogatás átmeneti és célzott legyen"

- mondta Lagarde. "Ez korlátozza az inflációs nyomások gerjesztésének kockázatát, és ezáltal a monetáris politika feladatát is megkönnyíti". Lagarde megismételte az EKB legutóbbi üzenetét is, miszerint a kamatlábaknak a következő néhány kamatdöntő ülésen emelkedniük kell, még akkor is, ha a növekedés jelentősen lelassul.

Az EKB legutóbbi ülésén 75 bázisponttal emelte az irányadó kamatot, ilyen mértékű emelésre a bank történetében még sosem volt példa. Az irányadó kamatszint ugyanakkor még mindig erősen támogató, és a jegybank célja, hogy minél előbb elérjék az úgynevezett semleges kamatszintet.

Az olasz parlamenti választáson a szélsőjobboldali Fratelli d'Italia (FdI) és a Lega, valamint a jobbközép Forza Italia alkotta szövetség diadalmaskodott. A koalíció legnagyobb pártja, az FdI és a Lega hagyományosan euroszkeptikus, a Legának van is kormányzati múltja az EU-val való költségvetési vitáról. Az EKB döntéshozói hagyományosan nem minősítik a tagállami választások eredményét, ezért is jelzésértékű Christine Lagarde üzenete, mellyel felhívja az eladósodott olaszok figyelmét: ha nem tartják be az EU költségvetési szabályait, a jegybank nem fog beavatkozni a kötvénypiacon. Az olasz szélsőségesek győzelmének az európai fősodrú politikában nem sokan örülnek, és ennek hangot is adnak.

Címlapkép: Getty Images