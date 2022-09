Orbán Viktor: nem csak az EU-val tárgyal Magyarország forrásokról

Portfolio 2022. szeptember 26. 13:46

Ha az energiaipari beruházásokhoz szükséges forrásokat nem kapjuk meg Brüsszelből, akkor más forrásból szerezzük be a szükséges összeget - mondta hétfőn a parlamentben Orbán Viktor. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy december elejére állhat össze a 2023-as költségvetés végleges formája, amiben már új családvédelmi intézkedések is lesznek.