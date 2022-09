Orbán Viktor vadonatúj adómentességet ígér

Parlamenti válaszában jelezte a kormányfő, hogy decemberben véglegesíti a kormány a 2023-as költségvetést, amelyben a 30 év alatti gyereket tervező pároknak is készülnek új intézkedéssel.

Dúró Dóra (Mi Hazánk) kevésnek és nem elég hatékonynak tartotta a kormány családpolitikai intézkedéseit. Szerinte a gyermekvállalás helyett ma az sokkal jobban foglalkoztatja a családokat, hogy ki tudják-e fizetni a rezsit, lesz-e tanár az iskolákban és hogyan oldják meg, ha ismét online oktatás lesz.

Kitért arra, hogy a multinacionális kereskedelmi láncok és az autógyárak annyi pénzt visznek ki az országból, amennyit a kormány a rezsivédelmi alapra fordít.

Sürgette a lakhatási problémák megoldását, a gyermekek után járó családi adókedvezmény inflációkövetővé tételét. Szerinte komoly intézkedésekre lenne szükség, hogy a nők hamarabb vállaljanak gyermeket.

Orbán Viktor miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy idén 670 milliárd forint személyi jövedelemadót fizettek vissza a családoknak. Szerinte a családi adókedvezmény, illetve a nyugdíjon kívül bármilyen juttatás inflációhoz kötése - a szankciós politika okozta infláció mellett - azonos lenne a biztos államcsőddel.

Azt el tudja fogadni - mondta -, hogy minél inkább emeljék meg azokat a családtámogatási elemeket, amelyek fontosak az embereknek. A nyugdíjakat az inflációhoz kötik, ennél többet a magyar gazdaság sem most, sem a következő években nem tud vállalni - mondta.

Szólt arról is, hogy decemberben véglegesítik a következő évi költségvetést és akkor lesznek újabb családpolitikai intézkedések. Példaként említette, hogy terveik szerint

lesz olyan intézkedés, ha valaki már betöltötte a 25. életévét és már nem jár neki az szja-mentesség, de vállalja, hogy szül egy gyermeket 25 és 30 éves kora között, akkor 30 éves koráig tovább élvezheti az adómentességet.

Ez egy vadonatúj intézkedés lenne, gyermekvállalási célzattal. Egyúttal beleillik a kormány eddigi adópolitikájába. Emlékezetes, 25 éves korig szja-mentességet élveznek a fiatalok, valamint 4 gyerek után jár az örök életre szóló szja-mentesség az anyáknak, amellyel kapcsolatban szintén vannak már régóta kormányzati tervek, hogy a 3 gyerekes anyáknak is járjon ez a fajta kedvezmény. Az intézkedés külön érdekessége, hogy egy rendkívüli kockázatokkal terhelt évben tervez a kormány már most költségvetést lazító intézkedéseket, miközben a 2023-as költségvetés már régen felborult, mozgástér messze nem áll rendelkezésre, sőt, és egyelőre az sem látott, hogy a jövőre célul kitűzött 3,5%-os GDP-arányos hiánycélt hogyan fogja a kormány teljesíteni az energiaszámla elszállása közepette, és főleg annak fényében, hogy az idei hiánycélt is megemeli 1,2 százalékponttal.

Azt már csak mellékesen jegyezzük meg, hogy a nyáron a kormány által kőbe vésettnek hirdetett 2023-as költségvetés biztosan módosul (tudjuk ezt Varga Mihály múlt pénteki bejelentése óta, és ezt most megerősítette a miniszterelnök), így ez alapján most már kijelenthető: a költségvetés korai elfogadásának szükségessége megkérdőjeleződik a gyakorlatban.

A kormányfő szerint nem lesz online oktatás.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt felszólal az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitónapján, 2022. szeptember 26-án. Forrás: MTI/Máthé Zoltán