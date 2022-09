Az élelmiszeráraknak is betehet a tomboló hurrikán

Az Ian hurrikán várhatóan valamikor a hét közepén fogja elérni Florida öböl-menti partvidékét - közölte az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont. A máris 3-as kategóriájú vihar legerősebb széllökése tegnap késő délután körülbelül 120 mérföld/óra volt. Florida több megyéje, köztük Tampa is, keddtől kezdve kötelező evakuálást rendelt el egyes területekre.

Here are the 5 PM EDT Tue Sep 27 Key Messages for Hurricane . Residents in the Hurricane and Storm Surge Warning areas should listen to advice given by local officials and follow any evacuation orders for your area. For more: #Ian