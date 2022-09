Fontos részletek szivárogtak ki az új brüsszeli szankciós csomagról

Az uniós nagyköveteket ma délután tájékoztatja a Bizottság az Oroszországgal szembeni új szankciócsomagról – írja a Politico magas rangú tisztviselőkre és diplomatákra hivatkozva. A lap szerint a Bizottság az orosz olajra vonatkozó árplafonra is javaslatot fog tenni, emellett dinamikus gázár-sapka is a terítéken van, bár utóbbival kapcsolatban megosztottak a tagállamok.

A javaslat alapján a hajózási társaságoknak és a biztosítótársaságoknak megtiltják az orosz olaj szállítását vagy biztosítását, ha az ár, amelyen azt eladják, egy bizonyos határérték felett van. Ez a határ az az ár lesz, amelyen az orosz olajat jelenleg Ázsiában eladják, ami körülbelül 30 százalékkal olcsóbb, mint a jelenlegi európai árak.

Más G7-szövetségesek, különösen az Egyesült Királyság, ahol a legtöbb tanker biztosítva van, szintén ugyanilyen szankciókat fognak bevezetni - írják. Az elképzelés lényege, hogy még ha hivatalosan nem is csatlakoznak az árplafonhoz, az olyan országok, mint Kína és India nem lennének ösztönözve arra, hogy többet fizessenek az orosz olajért.

Ciprus és Görögország már régóta képez a vitapontot, mivel erős hajózási iparuk sok pénzt keres az orosz olaj szállításával. Athén, Nicosia és Valletta a korábbi szankciós körökben ellenezte az olajszállító tartályhajókat érintő intézkedéseket. A Politico-nak nyilatkozó tisztviselők azonban azt mondták, hogy sikerült megállapodni egy ideiglenes megoldásról, amelynek értelmében Görögország, Ciprus és Málta kártérítést kap.

A megállapodás értelmében az EU enyhíteni fogja a más termékekre vonatkozó szankcióit, gyakorlatilag megszüntetve az orosz műtrágyára, cementre és más termékekre vonatkozó szállítási tilalmat - közölték tisztviselők.

Ukrajna eközben nyomást gyakorol az EU-ra, hogy a következő szankciócsomagba ne csak az olajárplafon, hanem az orosz gáz és az orosz atomipar elleni embargó is bekerüljön. "Amíg önök filléreket számolnak, mi életeket számolunk" - mondta Oleg Ustenko, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gazdasági tanácsadója a Politico-nak adott interjúban.

Az EU és az USA reméli, hogy az orosz olajexportra vonatkozó árkorlátozási mechanizmus december 5-ig életbe lép, amikor is az orosz nyersolaj tengeri behozatalát tiltó uniós szankciók hatályba lépnek – mondták a diplomaták.

A magas rangú tisztviselők elmondása szerint az Uniós biztosok mai ülésükön megvitatják továbbá a gázvásárlásra és -importra vonatkozó "dinamikus árplafon" bevezetésére irányuló javaslatot.

Ha a biztosok jóváhagyják, a Bizottság javaslatot tesz a pénteken ülésező uniós energiaügyi minisztereknek. A cél az, hogy az intézkedés lehűtse a piacokat, amelyeken irracionálisan magas árak uralkodnak (az amerikai ár tízszerese, az ázsiai ár több mint kétszerese). A felső határ "dinamikus" lenne, ami azt jelenti, hogy követné a piaci tendenciákat, hogy magasabb legyen, mint amit más nagy importőrök fizetnek, de jóval alacsonyabb, mint a jelenlegi uniós árak.

15 uniós ország energiaügyi miniszterei határozottan felszólították Brüsszelt, hogy végre tegyen javaslatot egy ilyen árplafonra. "Ez a plafon a legfontosabb" - olvasható a Belgium, Bulgária, Horvátország, Franciaország, Görögország, Görögország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Portugália miniszterei által aláírt levélben. Már hónapok óta várják, hogy Kadri Simson energiaügyi biztos előálljon egy ilyen javaslattal, de a türelem fogytán van a 15 ország diplomatáinak körében, amelyek együttesen minősített többséget alkotnának, ha az elnökség csatlakozna.

Az energiaügyi miniszterek most szeptember 30-ig adtak határidőt Simsonnak, hogy javaslatot tegyen az uniós országok által kért jogszabályra. A plafon tényleges elfogadásának esélye azonban továbbra is alacsony, amíg a nehézsúlyú Németország és az olyan gáztermelők, mint Dánia és Hollandia továbbra is ellenzik, hogy kevesebbet fizessenek a gázimportért.

Címlapkép: Getty Images