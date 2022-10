Negatívra rontotta Nagy-Britannia kilátását az S&P

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Nagy-Britannia "AA/A-1 plusz" szintű államadós-osztályzatának kilátását az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő ezzel egy időben megerősítette a brit besorolásokat.

Az S&P elsősorban azzal a várakozásával indokolta a szombat hajnalban Londonban bejelentett lépést, hogy a brit kormány által minap bejelentett nagyszabású adócsökkentési program, valamint a háztartások energiaszámláinak kordában tartását célzó, ugyancsak jelentős értékű intézkedéscsomag az évtized közepéig tartó előrejelzési időszakban folyamatosan növelni fogja a brit államháztartási hiányt, és az államadósság-ráta is felfelé tartó pályára kerül a jövő évtől várt csökkenés helyett.

A brit kormány a meredeken emelkedő megélhetési költségek, a 10 százalék környékén járó, évtizedek óta nem mért infláció és az ezzel egyidejű gazdasági visszaesés hatásainak enyhítése végett a múlt héten az utóbbi évtizedek legradikálisabb adócsökkentési programját hirdette meg.

Kwasi Kwarteng brit pénzügyminiszter a londoni alsóházban egy hete tartott ismertetésében - több más nagy horderejű intézkedéssel együtt - bejelentette, hogy a jövő áprilisban kezdődő új pénzügyi évtől a személyi jövedelemadó jelenleg 20 százalékos alapkulcsa 19 százalékra csökken, a legmagasabb jövedelmekre megállapított 45 százalékos felső adókulcs megszűnik, és a magas jövedelműek adója egységesen 40 százalék lesz.

A kormány emellett - a korábbi tervvel ellentétben - nem emeli 25 százalékra a jelenlegi 19 százalékról a társasági adót.

A font a 45 milliárd font (több mint húszezer milliárd forint) értékűre becsült adócsökkentési program finanszírozhatósága és államadósság-növelő hatása körüli piaci aggodalmak miatt a héten rekordmélységekbe, egyes időszakokban az árfolyamparitás közelébe gyengült a dollárral szemben.

Mindeközben az irányadó tízéves brit állampapír hozama - a 2008-as globális pénzügyi válság óta először - 4 százalék fölé emelkedett.

A brit kormány adócsökkentési programját a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is közleményben bírálta, és javasolta az intézkedése "újragondolását". Az IMF véleménye szerint ugyanis a program várhatóan szélesíti a jövedelmi egyenlőtlenségeket, és felhajtóerőt ad az inflációnak.

Az államadósság-finanszírozás költségeinek csökkentése és a piacok megnyugtatása érdekében a Bank of England a héten 65 milliárd font értékű soron kívüli állampapír-vásárlási programot jelentett be. A brit jegybank a rendkívüli intervenciót azzal indokolta, hogy a brit pénzügyi eszközök markáns mértékben átárazódtak, és ez különösen a hosszú futamidejű brit államadósságot érinti. A Bank of England szerint ha a piacok e "rendellenes működése" folytatódik, vagy ha a helyzet még tovább romlik, az már érdemi kockázatot jelentene Nagy-Britannia pénzügyi stabilitására.

Az S&P Global Ratings a brit államadós-osztályzat kilátásának negatívra rontásához fűzött indoklásában szintén kiemelte azt a véleményét, hogy a brit kormány adócsökkentési programja az államháztartási egyensúlytalanságok jelentős mélyülésének kockázatával jár, emellett növeli az államháztartás hitelfinanszírozásának költségeit, és komplikálja a 10 százalék közelében járó infláció megfékezésének feladatát.

A nemzetközi hitelminősítő közölte: számításai szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért brit államháztartási hiány a 2023-2025 közötti időszakban évente átlagosan 5,5 százalék lesz a cég által eddig várt, 3 százalék alatti átlagos éves deficit helyett.

A S&P ebben a környezetben azzal számol, hogy a GDP-arányos nettó államadósság-ráta a következő két-három évben emelkedésnek indul, és 2025-re eléri a 97 százalékot. A hitelminősítő várakozása szerint a brit gazdaság a következő negyedévekben technikai recesszióba kerül. Az S&P előrejelzése szerint a brit GDP-érték 2023 egészében 0,5 százalékkal visszaesik, 2024-ben pedig 1,4 százalékkal nő.

A S&P Global Ratings közölte, hogy ez jelentősen rontott előrejelzés, mivel eddigi prognózisa 2023-ra 2,3 százalékos, 2024-re 2,2 százalékos növekedést valószínűsített a brit gazdaságban.

Címlapkép: Getty Images