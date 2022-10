Hol üti a legnagyobbat az energiaválság a régióban? Magyarországról is keserves előrejelzést közölt a hitelminősítő

Az energiaválság miatt jelentősen romlottak a kelet-közép-európai országok makrogazdasági kilátásai, ezért frissítette előrejelzését a Fitch Ratings. A hitelminősítő szerint a magyar gazdaság az idén még erős lehet, 2023-ban viszont csak jelképes növekedésre lesz képes, ami viszont ennél is rosszabb hír, hogy a költségvetési hiánycélt nem fogja tudni tartani a kormány még 2024-ben sem.

Június után a héten frissítette a kelet-közép-európai országokra vonatkozó prognózisát a Fitch Ratings. A hitelminősítő szakértői szerint a régióban Szlovákia és Csehország a legérzékenyebb az orosz földgázszállítások teljes leállítására, ami már az alapforgatókönyvük a követkető hónapokra.

Magyarország esetében az idei növekedési előrejelzés még javult is 3,9%-ról 5,1%-ra, de ez elsősorban az erős első félévnek köszönhető. 2023-ra viszont a korábbi 3,2% helyett már csak 0,9%-os gazdasági növekedéssel számolnak.

A grafikonon látszik, hogy a régiós versenytársak közül ennél csak a cseh gazdaság bővülése lehet visszafogottabb.

Az inflációra vonatkozóan az összes régiós országra emelte a prognózist a Fitch annak ellenére is, hogy a kormányok igyekeznek lassítani az energiaárak begyűrűző hatásait. A 13,1%-os medián inflációs ráta a kilencvenes évek vége óta a legmagasabb lehet 2022-ben a régióban.

Magyar szempontból érdekes, hogy a közvetlen versenytársakkal ellentétben nálunk még emelkedhet is az éves átlagos infláció 2023-ban, az idei 15% után 15,5% lehet. Ebben szerepe lehet az árstopok eltörlésének, illetve a forint gyengülésének is, ami szintén felfelé mutató kockázatot jelent.

A harmadik mutató, amit a hitelminősítő szakemberei figyelembe vettek, a költségvetési egyenleg alakulása. Ebből a szempontból Magyarország számára rossz hír, hogy ugyan az idei 4,9%-os deficitcélt teljesíthetőnek vélik a Fitch elemzői, viszont szerintük jövőre már a tervezett 3,5% helyett 4,2% lehet a hiány, és még 2024-ben is csak 3,6%-ra csökken. Ezzel a legutóbbi prognózishoz képest jelentősen rontották a magyar költségvetési kilátásokat. Kérdés persze, hogy a kormány kész-e további intézkedéseket hozni a hiány csökkentése érdekében, hogy teljesülhessenek a célok.

A fenti előrejelzések nem csak azért kulcsfontosságúak, mert a magyar gazdaság romló makrokilátásaira utalnak, hanem azért is érdemes rájuk figyelni, mert most ezek tekinthetők a Fitch alapforgatókönyvének. Ha pedig még ezekhez képest is jelentős romlást látunk, az akár a hitelminősítői besorolásunkra is hatással lehet 2023-ban. Ebből a szempontból kiemelten fontos lehet a költségvetés egyenlege és a GDP-növekedés, hiszen azon befolyásolják az adósságráta alakulását, ami talán a leginkább figyelt mutató az adósbesorolás szempontjából. Ha a deficit vagy az adósságráta csökkenése veszélybe kerül, azt valószínűleg negatívan értékelné a Fitch a besorolás szempontjából. A cég egyébként idén júliusban publikálta idei második (és egyben utolsó) felülvizsgálatát, melynek során érvényben hagyta a BBB osztályzatunkat stabil kilátás mellett. A cég ugyanakkor a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy az uniós források elmaradása kedvezőtlen lenne a magyar besorolás szempontjából, így valószínűleg a jövő év elejére várható újabb felülvizsgálat alkalmával kulcskérdés lesz, sikerül-e az év végéig megegyezni az Európai Bizottsággal.

