Magyarország blokkolhatja az olajszankciót

Egyre nagyobb a nyomás az EU-n hogy teljesítse ígéretét, miszerint gyors és határozott választ fog adni Moszkva legújabb lépéseire, különösen miután Vlagyimir Putyin pénteken négy ukrajnai régió annektálását jelentette be. Ezzel szemben diplomaták elmondták a Politiconak, hogy több tagállam, köztük Magyarország is az útját állhatja a gyors megegyezésnek.

Az EU nagykövetei ma reggel találkoznak, hogy megvitassák az Oroszország elleni legújabb szankciócsomagot, amelynek legjelentősebb eleme az orosz tengeri olajexportra vonatkozó árkorlátozás lesz - a fejlett gazdaságokat tömörítő G7 által ez egy elvben már elfogadott intézkedés, amit elméletileg most már csak életbe kéne léptetni.

Több képviselő szerint azonban nem lesz ilyen egyszerű a helyzet, rámutattak arra, hogy az EU soros elnökségét ellátó cseh tanács által vasárnap délelőtt terjesztett kompromisszumos javaslat például már számos magyar aggályt figyelembe vett. Többek között a regionális kereskedelemre vonatkozó szabályozás volt egy olyan körülmény, amit kifogásolt az ország - a diplomaták értesülése szerint

Magyarország azt szeretné, hogy tudja a szomszédos uniós országokba exportálni azt az orosz olajat,

amelyet továbbra is kap egy korábbi szankciócsomagban foglalt mentességnek köszönhetően. A Bizottságon belül és más uniós országok körében az hozzáállás ezzel a lehetőséggel kapcsolatban, hogy ez tisztességtelen előnyhöz juttatná Magyarországot az egységes piacon - sokak szerint már az is elég, hogy Magyarország megkapta a mentességet, hogy továbbra is importálhasson orosz vezetékes olajat. A diplomatákat megijesztette Magyarország állandó képviselőjének a pénteki ülésen tett megjegyzése, amely arra figyelmeztetett, hogy az országnak számos nyitott kérdése van, és nem tud elköteleződni a szankciócsomaggal kapcsolatos megállapodás mellett az uniós vezetők e hét végi találkozójáig. Egy diplomata megfogalmazása szerit az általános érzés azonban az, hogy

Magyarország csak megpróbál annyit kipréselni a helyzetből, amennyit csak tud

Egy magas rangú diplomata szerint Magyarországnak nem szabad elfelejtenie, hogy ha túlzásba viszi az ellenkezést, más uniós országok is hasonlóan kemény taktikát alkalmazhatnak, és úgy dönthetnek, hogy új vámokat vetnek ki a vezetékes olajra, ami kereskedelmi intézkedésként csak minősített többségi szavazást igényel a Tanácsban, így Budapest nem vétózhatja meg.

A magyar helyzetnél is nagyobb problémát jelenthet Ciprus, Görögország és Málta ügye: a három ország vélekedése szerint az EU lábon lövi magát azzal, hogy megtiltja tankerflottáinak az orosz olaj szállítását anélkül, hogy ugyanezt a tilalmat más jelentős hajózási kapacitással rendelkező országok, például Törökország, India és Indonézia is bevezetnék, ezek az országok egyes diplomaták szerint egyszerűen átvehetik a teljes hajózási üzletágat az embargó bevezetésének köszönhetően. Más országok diplomatái szerint azonban az, hogy a három ország halasztást kér amíg India nem csatlakozik, lényegében ugyanaz, mintha azt kérnék, hogy ne vezessék be a szankciókat.

Ezeket az akadályokat szem előtt tartva a nagykövetek további találkozókra készülnek a hét folyamán.

Úgy vélem, még egy vagy két találkozóra lesz szükségünk az országok képviselőinek részvételével ahhoz, hogy megállapodásra jussunk

- fogalmazott egy magas rangú diplomata. Az uniós nagykövetek szerdán újra megvitatják a kérdést, de a csomagot a vezetők pénteki találkozója előtt szeretnék jóváhagyni. "Egy dolog világos" - mondta egy másik diplomata a Politiconak:

Nem lesz szankciós csomag az olajárplafon nélkül

