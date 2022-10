Koronavírus Magyarországon: itt vannak a legújabb adatok

Az elmúlt héten összesen 13 765 új koronavírus fertőzöttet igazoltak Magyarországon, és elhunyt 73 beteg. Az egy héttel korábbi adatokhoz képest mind a fertőzöttek, mind a halálos áldozatok száma nőtt.

Az elmúlt héten összesen 13 765 új koronavírus fertőzöttet igazoltak Magyarországon, miközben egy héttel korábban még 11 392 volt ez a szám. Miközben a múlt heti adatok csökkenést mutattak, most újra emelkedőben látszik lenni a járvány.

Jelenleg 1752 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen. A múlt héten még csak 1166 főt ápoltak kórházban, és 18-an voltak lélegeztetőgépen, tehát itt is jelentős emelkedés látszik.

Az elmúlt héten elhunyt 73 beteg, így az elhunytak száma összesen 47 576 főre emelkedett. Egy héttel ezelőtt még csak 46 halálos áldozatról érkezett jelentés. Az elmúlt héten napi átlagban 10 ember vesztette életét koronavírusban.

A beoltottak száma 6 418 352 fő, közülük 6 204 725 fő a második, 3 897 614 fő a harmadik, 348 934 fő már a negyedik oltását is felvette.

A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni. Már felvehető a megerősítő oltás az új típusú, omikron elleni Pfizer vakcinával is. Az oltóanyag egyadagos, és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt. A megerősítő oltás a pénteki oltási napokon időpontfoglalás nélkül is felvehető - olvasható a kormányzati portálon.

Cikkünk folyamatosan frissül...

