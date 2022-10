Még van szufla a magyar iparban

Augusztusban az előző hónaphoz képest 0,1 százalékkal emelkedett az ipari termelés volumene, ami ugyan nem egy jelentős bővülés, de ezzel már a negyedik egymást követő hónapban mutat fel növekedést a szektor. A kilátások azért már borúsabbak.

A 0,1 százalékos havi alapú növekedéssel már május óta látunk folyamatos emelkedést az ipari termelésben. Ezzel tulajdonképpen a 2021 harmadik negyedévétől indult növekvő trend erősödött meg. Ahogyan az alábbi ábrán láthatjuk, az ipar a koronavírus-válsággal bekövetkező meredek zuhanásból gyorsan felállt, ám utána az ellátási problémák stagnáló, hullámzó pályára tették a szektort. Szűk egy éve azonban a bővülés ismét dinamikus.

A növekedés szerkezetéről egyelőre nem tudunk sokat, a jövő heti részletes közléskor láthatjuk majd az egyes ágazatok teljesítményét. A KSH szóban annyit közölt, hogy a termelés bővüléséhez a feldolgozóipari alágak többsége hozzájárult. A legnagyobb súlyú alágakban is emelkedett a termelés volumene az egy évvel korábbihoz viszonyítva: a járműgyártás kiugróan nőtt az alacsony bázishoz képest, de a számítógép, elektronikai, optikai termék, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása is jelentősen bővült. Ám mint láthatjuk, ezek az előző év azonos időszakához viszonyított elmozdulások, amik a rövid távú teljesítményváltozásról nem mondanak semmit.

Ráadásul mivel tavaly augusztusban épp az ellátási láncok szakadozása miatt gyenge volt a termelés, az alacsony bázis miatt természetes, hogy szinte minden ágazat ennél most jobban teljesít. Ez az oka annak is, hogy az éves növekedést kifejező index (munkanappal igazítva) szép magas, 9,3%-os. A következő hónapokban ez valószínűleg csökkenni fog már csak azért is, mert a tavaly nyári visszaesést erős felpattanás követte, ezért az éves index viszonyítási alapja jóval magasabban lesz.

Az ipari számokat azonban valószínűleg nem csak a statisztikai hatások húzzák majd le ősszel. Bár az elmúlt évek kapacitásbővítő beruházásai adnának teret a további növekedésre, az ipart várhatóan fékezni fogja az energiaválság. Egyrészt a külső kereslet várhatóan apadni fog, másrészt a hazai cégek egy részénél az új gázév (majd januáról az új áramév) hoz erős költségsokkot.

A hazai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index mindenesetre szeptemberben éles fordulatot véve már visszaesést jelzett. Igaz, a mutató előrejelző ereje nem túlságosan nagy.

