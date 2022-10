Megjött a fontos amerikai adat: lassult a foglalkoztatottság növekedése Amerikában, de a befektetők csalódtak

Az Egyesült Államokban az előző hónaphoz képest lassabban nőtt a foglalkoztatottság szeptemberben a munkastatisztikai hivatal friss közlése szerint. Az amerikai foglalkoztatottságot kiemelt érdeklődés övezi a piaci szereplők részéről, ugyanis a Fed számára ez az egyik kulcsfontosságú mutató.

Az Egyesült Államokban szeptemberben 263 ezerrel dolgoztak többen, mint augusztusban, azaz nőtt a dolgozók száma. A foglalkoztatottság növekedése viszont elmaradt az augusztusi növekedéstől, akkor még 350 ezerrel nőtt a dolgozók száma. Az elemzők számítottak a csökkenésre, a 263 ezres növekedés nagyjából megfelel a Reuters által megkérdezett elemzők 250 ezres konszenzusával.

A munkanélkülsiégi ráta 3,5%-ra csökkent az előző havi 3,7%-ról, azaz az aktívan állást keresők aránya mérséklődött. Az elemzők arra számítottak, hogy a munkanélküliek aránya nem változik. Ezzel egyidőben az inaktívak aránya is nőtt, a foglalkoztatottsági ráta ugyanis 62,3%-ra csökkent az előző havi 62,4%-ról.

A munkaerőpiaci adatokat kiemelt figyelem övezi, ugyanis a Fed aktuális monetáris szigorításának végét az inflációs adatok mellett a foglalkoztatottság alakulásához köti. A Fed érvelése szerint mindaddig szükség lesz a szigorításra, amíg az infláció tartós csökkenése mellett nem mérséklődik a munkaerőpiaci túlkereslet,

a friss adat fényében pedig ettől még messze vagyunk.

A hírre erősödni kezdett a dollár, holott a hét elején épp a munkaerőpiacra vonatkozó adatok miatt láttunk piaci enyhülést. Előbb az ISM feldolgozóipari BMI esett nagyot, majd a nyitott álláshelyek száma esett 10%-ot. A piac ezekre az adatokra alapozva arra számíthatott, hogy a munkaerőpiac komolyabban lassíthatott szeptemberben, a friss adatközlés pedig csalódást okozott.

Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a munkaerőpiac a jelek szerint, ha lassan is, de valamelyest hűlt. Egyrészt a foglalkoztatottság növekedése is lassult, másrészt az inaktívak tábora is nőtt, tehát arról nem beszélhetünk, hogy a túlhevült amerikai munkaerőpiacra ne lenne már hatással a gazdasági lassulás és a Fed monetáris szigorítása. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy a befektetők hajlamosak mostanság túlreagálni a legkisebb jeleket is - ez történt a hét elején az ISM BMI és a nyitott álláshelyek csökkenése után is, és most ennek látjuk a korrekcióját.

