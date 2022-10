Jön az IMF friss előrejelzése – Mit jósol a Valutaalap Magyarországnak?

A héten itthon elsősorban a kedd reggel érkező inflációs adatra figyelhetnek a befektetők, miközben szintén kedden jön a Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss globális előrejelzése. A World Economic Outlook a magyar gazdasággal kapcsolatban is friss prognózist tartalmaz majd. A devizapiac kiemelten figyelheti a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, illetve az amerikai inflációs adatot is.

A hét eleje nem lesz mozgalmas makroadatok és események szempontjából, hétfőn itthon egy külkereskedelmi adat érkezik, a csendes hangulathoz pedig az is hozzájárul, hogy a tengerentúlon a Kolombusz-nap miatt kereskedési szünet lesz. Kedd reggel azonban rögtön jönnek az izgalmak, hiszen megjelenik a szeptemberi inflációs adat, ami akár 20 százalék feletti értéket is mutathat. Délután pedig az IMF friss globális gazdasági előrejelzése lesz a fókuszban, a World Economic Outlookban Magyarországra vonatkozóan is frissülnek a prognózisok.

2022. október 10.-október 16. makronaptár Magyar makrogazdaság október 10. hétfő 9:00 KSH Külkereskedelem aug. október 11. kedd 9:00 KSH Infláció szept. október 11. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció október 12. szerda 9:00 KSH Ipar (második becslés) aug. október 13. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) október 13. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) október 14. péntek 8:30 MNB Előzetes statisztikai mérleg szept. október 14. péntek 9:00 KSH Építőipar aug. Nemzetközi makrogazdaság október 10. hétfő USA Kolombusz nap október 11. kedd 15:00 IMF World Economic Outlook aug. október 12. szerda 8:00 UK GDP aug. október 12. szerda 8:00 UK Ipar aug. október 12. szerda 8:00 UK Külkereskedelem aug. október 12. szerda 11:00 EU Ipar aug. október 12. szerda 14:30 USA Termelői árak szept. október 12. szerda 20:00 USA Fed-jegyzőkönyv október 13. csütörtök 8:00 Németo. Infláció szept. október 13. csütörtök 14:30 USA Infláció szept. október 14. péntek 3:30 Kína Infláció szept. október 14. péntek 4:00 Kína Külkereskedelem szept. október 14. péntek 14:30 USA Kiskereskedelem szept. Forrás: Portfolio-gyűjtés

A hét közepén, szerdán az ipari termelés részletes adatait publikálja majd a statisztikai hivatal. Emellett a briteknél egy sor fontos adat megjelenik reggel, az augusztusi gazdasági aktivitás mellett az ipar és a kiskereskedelem friss számait is közzéteszik. Délután az amerikai termelői árakra figyelhetnek a befektetők, majd magyar idő szerint este nyolckor a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve jelenik meg, melyre szintén „ugorhat” a devizapiac.

Csütörtökön a jegybank megtartja szokásos egyhetes betéti tenderét, azonban az új eszközök múlt heti bevetése után ennek csökkenhet a jelentősége, hiszen lényegesen kisebb az elhelyezett összeg. Ennek ellenére a piac továbbra is kiemelten figyeli a tendert, bár a legutóbbi kommunikáció után a kamat változtatása is óriási meglepetés lenne. Németországban az infláció végleges adata érkezik, Amerikában viszont még csak az első közlés jön a szeptemberi árdinamikáról.

Péntek reggel érkezik az MNB előzetes statisztikai mérlege, amiből többek között képet kapunk a kormányzat likvid betéteinek szeptember végi helyzetéről. Emellett a KSH közli az építőipar legfrissebb számait, míg Amerikában kiskereskedelmi statisztika jelenik meg.

Címlapkép: Getty Images