Megérkezett a kormány válasza a bajba jutott önkormányzatoknak: várják a pénzt a fővárostól

Gulyás Gergely miniszter válaszolt az önkormányzatok levelére, melyben a nem kormánypárti településvezetők forrásokat kértek a kormánytól az elszálló rezsiköltségeikre. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a levélre válaszolva kifejtette, hogy a kormány a "leggazdagabb" önkormányzatoktól, így a fővárostól köszönettel fogadja a felajánlásokat a rezsivédelmi alaphoz.

Mint arról beszámoltunk, nyílt levélben szólította fel több, nem kormánypárti vezetésű település Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy hívja össze a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által kezdeményezett nemzeti energiacsúcsot és kezdjen azonnali párbeszédet a magyar önkormányzatokat képviselő szervezetekkel. A nyílt levélben azt írták, hogy a magyar települések veszélybe kerültek, és az önkormányzatok által biztosított közszolgáltatások megmaradásának biztosításához elkerülhetetlen a kormány azonnali cselekvése. A levelet Budapest főpolgármestere mellett Baja, Balmazújváros, Budakalász, Budaörs, Érd, Gödöllő, Hódmezővásárhely, Kazincbarcika, Nyírbátor, Pécs, Pomáz, Salgótarján, Tatabánya, Szeged, Szentendre, Szombathely és Vác polgármestere jegyezte.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-posztban válaszolt a levélre, melyben felsorolja az eddigi energiapolitikai intézkedéseket, mint a 200 milliárd forintos támogatási programot, melyet az energiaintenzív feldolgozóipari kis- és középvállalkozások számára hoztak létre, illetve kiemeli, hogy a kormány a rezsicsökkentés révén havonta 181 ezer forint erejéig rezsitámogatást biztosít a családoknak. Megjegyzi, hogy kormány aktívan dolgozik a gyármentő program részletein és szükség esetén újabb munkahelyvédelmi akciótervvel áll elő. (Ezen a ponton meg kell jegyeznünk, ezek az intézkedések nem az önkormányzatok terheit csökkentik).

Gulyás kifejti, hogy az energiaválság elleni küzdelem az idei évben 1500 milliárd forint többletkiadást jelent a központi költségvetésnek, míg a jövő évben a mai kalkulációk alapján 2500 és 3000 milliárd forint között lehet e költségek mértéke.

Ennek megfelelően minden felajánlást köszönettel fogadunk a leggazdagabb önkormányzatok - így a főváros - részéről, amellyel hozzá tudnak járulni (...) a rezsivédelmi alap forrásaihoz

- jegyzi meg Gulyás válaszában.

A tárcavezető szavai megerősítik azokat a várakozásokat, miszerint várhatóan nem lesz egy általános, önkormányzatokra szabott mentőprogram, hanem minden településsel egyénileg tárgyalnak és egyedi döntéseket hoz a kormány. Ezt lehetett előrevetíteni a kormány múlt heti határozatából is. Ez kimondja: a kormány minden egyes önkormányzattal egyedi egyeztetésekre készül, a drasztikus energia-áremelkedés okán megnövekedett működési költségekről. Az önkormányzati vezetőknek egy menedzsmenttervet kell készíteniük. Az a határozatból viszont nem derül ki, hogy a menedzsmenttervek kiértékelésének milyen következményei lesznek, és az sem ismert, hogy ez automatikusan mentőprogramot vonna maga után az egyes önkormányzatoknak. Nem kizárt, hogy a kormány más (politikai) szempontokat is figyelembe vesz a támogatások odaítélésekor. Érdemes azt is megjegyezni, hogy az államnak eleve szűkösek a lehetőségei, a költségvetés stabilitását több akna is veszélyezteti.

