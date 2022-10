Zsiday Viktor: ez lenne a forint megmentésének kockázatos eszköze

Portfolio 2022. október 12. 11:43

Sok elemző úgy tekint a devizatartalékra, mint valami minden körülmények között megőrzendő, és minimálisan egy előre meghatározott szinten tartandó értékre, egy elrettentő erőre, egy olyan bizalomerősítő eszközre, amit soha nem használunk fel – írja friss bolgbejegyzésében Zsiday Viktor. A befektetési szakember ezután felteszi a kérdést: De vajon mi értelme van puskát tartanunk, ha soha nem használhatjuk? Szerinte ütemezetten használhatná most is az MNB a devizatartalékát a forint erősítésére, azt is kifejtette, hogyan.