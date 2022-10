Egyre drágább a gyümölcs, ne számítsunk mostanában árcsökkenésre

MTI 2022. október 13. 09:54

Idén nem a késői fagyok, hanem az aszály okozott kiemelkedő károkat a magyarországi gyümölcságazatnak. A szárazság hosszabb távú hatásaként pedig tovább gyorsulhat a hazai gyümölcs-termőterületek csökkenése - közölte az Agroinform.hu. A korszerű technológia költsége törvényszerűen be fog épülni a gyümölcsök árába is, ezáltal a gyümölcspiacon hosszú távon is folyamatosan emelkedő árakra kell majd számítani.