Kiszivárgott, hogy mennyire szeretne szigorú lenni az EKB: meglepő számokat látunk

Az új modell (Target-Consistent Terminal Rate, azaz cél-konzisztens kamatpálya-tető) szerint az EKB-nak 2,25%-ra kell emelnie az irányadó kamatot (vagy ennél még alacsonyabbra, ha közben mennyiségi szigorításba kezdenek), hogy el tudják érni a 2%-os inflációs célt - árulta el négy belső forrás a Reutersnek.

EZ SOKKAL ALACSONYABB, MINT A PIACOK ÁLTAL A TETŐZÉSRE ÁRAZOTT 3%-OS BETÉTI KAMAT, ÉS ARRA UTAL, HOGY A JEGYBANK ENYHÉBB INFLÁCIÓRA SZÁMÍT, MINT AMIRE A BEFEKTETŐK.

A modellt múlt héten mutatták be a jegybank közgazdászai Cipruson egy jegybanki zárt eseményen. Ugyanakkor azt is elárulták a források, hogy sokan kétkedve fogadták a modellt, a jegybanki elemzők ugyanis nem voltak képesek előrejelezni a jelenlegi magas inflációt sem. A Reuterst megkereste az EKB-t, a jegybank nem akarta kommentálni az értesülést.

Az EKB az irányadó betéti kamatot -0,5%-ról 0,75%-ra emelte kevesebb mint két hónap alatt, ilyen határozott emelésre az EKB-tól nincs precedens. Az október 27-i ülésen az EKB újabb komoly kamatemelést hajthat végre.

A kamat decemberben aztán 2%-ra nőhet, azaz elérheti a feltételezett semleges szintet (ez az a szint, ahol a kamat nem ösztönzi, és nem is fogja vissza a gazdasági növekedést). A most kiszivárgott modellből az következik, hogy a jegybank közgazdászai szerint csak minimálisan kell majd a kamatot a neutrális szint fölé emelni, hogy sikerüljön letörni az inflációt (ami jelenleg 10%). Ráadásul a kamatpálya tetőzése még ennél is alacsonyabb lehet, ha a jegybank elkezdi eladni a mérlegében felhalmozott kötvényeket (erről már a jegybanki döntéshozók elkezdtek kommunikálni).

A Reuters információ szerint az EKB döntéshozói elfogadták a modellt, és fel fogják használni azt a monetáris politikai döntések meghozatalakor, de azt elutasították, hogy erre alapozva nyilvános előretekintő iránymutatást adjanak.

Ennek ellenére nem fogadta kitörő öröm az előterjesztést, a döntéshozók egy része ugyanis felhívta az elemzőgárda figyelmét arra, hogy esetlegesen alábecsülhetik az inflációs nyomást, és arra is javaslatot tettek, hogy ne csak a modelljeiket, hanem egyéb komplex tényezőket is vegyenek figyelembe az infláció becslése során.

Az EKB jelenlegi nyilvános előretekintő iránymutatása nem tartalmaz cél-kamatszintet, a jegybank saját közlése szerint ülésről-ülésre döntenek, és teljes mértékben adatvezérelt üzemmódban vannak.

Címlapkép: Getty Images