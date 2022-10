Robbannak az energiaárak, zuhan a forint - Mit tanulhatunk ebből?

Az egyik ok, amiért itthon magasabbak az árak, az a forint leértékelődése. Amint az az ábrán látszik, az orosz-ukrán háború kitörése óta a forint egy komolyabb leértékelődési szakaszban van; az importalapú termékeknél az euróhoz képest való gyengülés önmagában 15-20%-ot magyaráz, de a dollárelszámolású olajtermékeknél a hatás (az euró/dollár keresztárfolyam elmozdulása miatt) 30-35%. Ez természetesen nemcsak a közvetlenül felhasznált importtermékeknél jelentkezik, hanem a termelésben felhasznált anyagokon keresztül az itthon előállított termékeket is drágította forintban nézve.

Az árfolyamhatás mellett nézzük meg a fő árupiaci termékek világpiaci árának alakulását is. Megvizsgálva 2007, a Lehman-válság előtti utolsó „békeév” óta a fő árupiaci termékek alakulását az látható, hogy a jelenlegi helyzet egy pontot kivéve egyáltalán nem drámai. Az olaj, a búza, a kukorica, a vasérc, a cement világpiaci árát vizsgálva az látható, hogy 15 év alatt az átlagos drágulás 3,5-4% évente, ami azért még nem az Armageddon-kategória. A drágulás kétségkívül számottevő a 2015-21 időszak áraihoz képest, de a cement és betonárakat kivéve a 2011-14-es időszak árszintjén vagyunk, arra pedig senki sem úgy emlékszik, hogy elviselhetetlen árak lettek volna. A 2015-21-es időszak inkább egy kegyelmi időszaknak volt tekinthető, a pandémia idején rekordalacsony gázárakkal. Elég sokan vagyunk még, akik emlékszünk arra is, hogy állami támogatás nélkül a megújuló energiatermelők életképtelenek voltak az alacsony piaci áramárak miatt.

Netán a bérköltségek ugrottak meg? A bérköltségek az EU-ban átlagosan 2% alatti éves növekedést mutatnak az elmúlt 10 évben és az Egyesült Államokban sem éri el a bérinfláció az éves 3%-ot ebben az időszakban. Magyarországon természetesen ennél lényegesen nagyobb volt a bérinfláció, de ebben közrejátszott számos szegmensben a külföld elszívó hatása is. Ez most várhatóan jelentősen le fog csökkenni.

Akkor mégis mi van most? Két termék ára lőtt ki az elmúlt egy évben: a gáz és az áram ára. Ezek közül először vizsgáljuk meg az áram árát. Az áram ára tavaly nyár óta több mint tízszeresére emelkedett. Ennyire megnőtt a kereslet? Rovaniemiben szabadtéren termeszti a Mikulás a narancsot infrafűtés mellett? Vagy összeomlott Európa áramtermelő kapacitása? Természetesen voltak kedvezőtlen folyamatok (aszály miatt nem tudtak megfelelő kapacitással termelni a vízierőművek, karbantartás miatti erőművi leállások, hőség miatt megnövekedett hűtési igény stb.), de ez nem indokol ekkora áremelkedést.

A titok nyitja a „merit order”-nek nevezett áralakítási mechanizmus, illetve a reálfelhasználók és a pénzügyi szereplők arányának eltolódása az áramtőzsdéken. Vegyük sorra ezeket, természetesen leegyszerűsítve, hiszen ez egy véleménycikk és nem egy tudományos értekezés.

A „merit order” rendszer a legalacsonyabb költséggel termelőket kedvezményezi, elsőként az ő termelésük kerül be a rendszerbe, ami halad a magasabb változó költséggel termelő erőművek felé. Mivel a rendszerben az áram piaci ára a termelési forrástól függetlenül azonos, az egyensúlyi ár a még épp befogadott legmagasabb áron alakul ki. Ez kedvező az olcsóbban termelőknek, így tud megtérülni a befektetésük (jellemzően atomerőművek, vízerőművek, szélparkok, naperőművek) és bünteti a fosszilis fűtőanyaggal dolgozó termelőket, de ez is a célja. Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy a gázerőművek kerülnek ármeghatározó szerepbe (súlyuk meghaladja a szenes erőművekét).

Az atomenergia olcsón tud zsinóráramot termelni, de nem tud alkalmazkodni a kereslet ingadozásaihoz (egy atomerőműben nem lehet lecsavarni az „atomcsapot” vagy rádobni még két fűtőelemet). A megújuló forrásokból a nap és a szél nem szabályozható, a tárolás problematikája pedig a magashegyi víztározók kivételével nem igazán megoldott. A legrugalmasabban a gázerőművek és a szenes erőművek tudnak belépni keresleti csúcsok idején és őket lehet visszaterhelni is a legkönnyebben. Tekintettel arra, hogy egy rendszerszabályozó sem engedheti meg magának azt, hogy ne tudjon rugalmas termelési kapacitást tartani a rendszerben, a gázerőművek mindenhol működnek (szenes erőművek súlya korlátozottabb), ez viszont azt jelenti, hogy az ő változó költségeik határozzák meg az áram árát, azaz a jelenlegi európai szabályozási rendszerben a gázárnak ármeghatározó szerepe van az áramár piacát tekintve is. Az export/import ugyan jelenthet egy pufferlehetőséget, de a határkeresztező kapacitások ennek korlátokat szabnak.

A másik problémakör, hogy az áramtőzsdéken a pénzügyi szereplők súlya lényegesen meghaladja a reálgazdasági szereplők súlyát, az áramár pénzügyi termék, ahol a tényleges termelési/reálkeresleti aspektusokon túlmenően spekulációs tényezők is megjelennek. A jelenlegi hektikus piacon (rendkívül magas napi áringadozások) a termelők korlátozottan tudnak/mernek hosszú távú szerződéseket kötni, azaz inkább az azonnali (spot) piacon adják el az áramot, ezáltal kevésbé biztosított a hosszú távú áramvásárlási lehetőség. Amint azt az előzőekben bemutattam, a gázár által meghatározott áramár lekövette a gázár folyamatos és dinamikus növekedését, ez jelenleg beépült a piac pszichéjébe. A határidős kereskedésnél az azonnali piaci ár és a határidős eladási ár különbözetére negatív kilátások esetén változó letétet kell képezni (margin számla), ami a jelenlegi folyamatosan emelkedő környezetben azt jelenti, hogy a jellemzően az eladói oldalnak (termelők) kell letétet képezni, ami a lekötött likviditás miatt egyre nagyobb terhet jelent.

A gázár jelenleg viszont egy olyan tényező, amire közgazdasági és szabályozó eszközökkel nem lehet hatni. A magas gázárak oka nem piaci körülményekben, hanem az orosz-ukrán háborúban keresendő. Nem kontrollálható és nem megoldható helyzet rövid távon, mivel az orosz oldal a gázszállítások korlátozása mellett döntött. Ez egy teljesen új fejlemény. Mindeddig a legfeszültebb politikai és a legnehezebb gazdasági körülmények közt egy dolog biztos volt: az oroszok pontosan, szerződés szerint szállítottak, Európa pedig pontosan, szerződés szerint fizetett. Ez az első olyan alkalom, hogy az energia fegyverként lett bevetve, ezáltal a háborúnak járulékos vesztesei lettek a háborúban közvetlenül nem résztvevő szereplők is.

A magas gázárak és áramárak viszont beépülnek a termelési költségek közé, számos szereplő működését ellehetetlenítik, és még csak most kerülnek a piacra azok a termékek, amelyek előállítási költségei már a megemelt gáz- és áramárak és a magasabb euró-, illetve dollárárfolyamok mellett születtek, azaz a jövőben az inflációra már nemcsak az energiaárak és a forintleértékelődés, hanem azok járulékos hatásaként ezen termékek is hatni fognak. Ennek kumulatív hatása miatt (keresletszűkítés nélkül a megemelkedő energiaárak mellett a megemelkedő alapanyagok is beépülnek a termelési költségekbe) az infláció tovább nő. Ennek megállítása fájdalmas lehet, az egyik mód a keresletszűkítés, ami viszont egy negatív spirált indít el; csökkenő vagy akár negatív növekedés viszonylag magas árszint mellett.

Ezt a fájdalmas folyamatot ugyanakkor lehet enyhíteni. Mint láttuk, a gázárakra jelenleg sem szabályozó, sem piaci eszközökkel nem lehet rövid távon hatni. Az áramár alakulásának vagy annak hatásának befolyásolása viszont igenis lehetséges a „merit order” rendszer jelenlegi árképzési mechanizmusának átalakításával, a nem gáz- vagy szénalapú energiatermelők („inframarginális” termelők) jövedelmének részleges megcsapolásával, amit két módon lehet felhasználni: a gáz- vagy szénerőművek felé csatornázva és ilyen módon az áramárat lejjebb tornázva vagy a végső fogyasztók felé csatornázva, őket kompenzálva a magasabb áramárak okozta megemelkedett költségekért. Az Európai Unió a közelmúltban ez utóbbi mellett döntött. Ezzel párhuzamosan fokozni kell a gázfüggőség leépítésének ütemét, növelni az energiahatékonyságot, illetve bővíteni a határkeresztező kapacitásokat (a nagyobb külkereskedelmi képesség növeli a rugalmasságot a rendszerben), illetve megvizsgálni a spekulatív kereskedések korlátozásának lehetőségét.

Természetesen rövid távon nem lehet teljesen kiküszöbölni a gázárak hatását az áramárra, de ezt a ráhatást lehet tompítani az alábbi tényezők figyelembevétele mellett:

A probléma nemzetállami szinten nem kezelhető, ezért kellett uniós szintű szabályozás, de ettől még marad feszültség a rendszerben.

Az eltérő energiatermelési háttérrel rendelkező országoknak eltérő mértékű támogatási kapacitásuk van és az is nemzetállami döntés, hogy a végső fogyasztóknál milyen mértékben osztják szét az inframarginális termelőktől elvont jövedelmet a háztartások (szociális kérdés) és a vállalkozások (gazdaságösztönzési kérdés) közt.

Az import hatását nem lehet kiszűrni: Magyarország pl. nettó importőr, energiafelhasználásunk 30%-a import, ahol nincs elvonási lehetőség, azaz a magasabb áramár közvetlenül gyűrűzik be a végső fogyasztók felé.

A nem gázalapú termelők jövedelmének megcsapolása (extra adó) komoly csábítást jelent a jelenleg mindenhol deficites állami költségvetések számára, ennek a csábításnak viszont nem szabad engedni. Csak annyira szabad megcsapolni a nem gázalapú termelők jövedelmét, ami még nem rontja lényegesen a termelés jövedelmezőségét, mert különben lassul a gáztól (nota bene orosz gáztól) való függetlenedés mértéke és ez - mint látható - nemcsak energetikai vagy inflációs kérdés, hanem ennél már szélesebben vett stratégiai függetlenségi kérdés is.

Az energetikai önellátási képesség szuverenitási kérdés is lett.

Ugyan most újra előtérbe kerültek a szenes erőművek a helyzet rövid távú stabilizálására, de azért hosszabb távon környezetvédelmi okok miatt a szénnek vesznie kell!

Címlapkép: Getty Images