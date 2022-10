Orbán Viktor: újabb toborzó kampányokat indítunk decembertől, ütőképes hadsereg kell

Az önkéntes szolgálatot vállalók jelentik a hidat a civilek és hadsereg között, mert ők azok a katonák, akikkel a legtöbbet találkoznak az emberek – hangsúlyozta szombaton Orbán Viktor kormányfő az önkéntes katonai szolgálatot vállalók eskütétele, valamint a Lynx harcjárművek átadása alkalmából tartott ünnepségen.

A miniszterelnök a közel 250 fiatal eskütétele kapcsán jelezte, hogy további több zászlóaljnyi fiatalra lenne még szükség, ezért decemberben újabb toborzókampányt indítanak.

Most lépnek szolgálatba a Lynx harcjárművek is, így a haderőfejlesztés egyik fontos mérföldkövét is megünnepelhetik – tette hozzá. Szavai szerint ütőképes, a békét garantálni tudó, elrettentő erejű hadsereg kell, mert

akinek nem lesz ereje, annak nem lesz igaza sem.

Kijelentette: ideje feléleszteni magunkban a katonaszellemet, mert az a nép, amely nem képes erre, "a jövőben bizonyosan elbukik majd". Vannak olyan nemzetek, amelyek már megkezdték a felkészülést, és "mi sem maradhatunk le ebben" - jelentette ki Orbán Viktor.

Az önkéntes katonai szolgálatot vállalók féléves - egyszer fél évvel meghosszabbítható - kiképzést kapnak. Ez idő alatt illetményben és különféle kedvezményekben részesülnek, továbbá a felsőoktatási felvételihez is többletpontot kaphatnak. A kiképzések országszerte 17 helyszínen zajlanak, szombaton a Petőfi laktanyában csaknem 250 önkéntes katonai szolgálatot vállaló tett esküt - közölte a honvédelmi tárca.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az eseményen hangsúlyozta: a haderőfejlesztés két legfontosabb pillére, ember és technika ma együtt van itt jelen. Az átadott harcjárművekkel az egyik legmodernebb eszközzel gazdagodik a honvédség - mondta.

Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka köszöntőjében üdvözölte, hogy a kormány biztosítja a honvédségnek szükséges feltételeket és támogatást, valamint azt, hogy vannak olyan gyárak, befektetők, mint a Rheinmetall, amely 21. századi technológiát biztosít a honvédségnek. Emellett köszönetet mondott azoknak, akik vállalták az önkéntes szolgálatot.

Armin Papperger, a harcjárműveket gyártó Rheinmetall AG vezérigazgatója arról beszélt, milyen előnyös, hogy egy olyan kormány van Magyarországon, amely gondoskodik a honvédségről. A katonákra nézve látja rajtuk az elkötelezettséget, az elhivatottságot és azt, hogy készek megvédeni országukat, Európát és a NATO-t - jelentette ki. Hozzátette: most a legjobb védelmet, igazi csúcstechnológiát kap a honvédség.

Az eskütételen kiállították a LYNX harcjárművet, melyből a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint 2023-ig 46-ot szállít a cég, azután 2029-ig 172-t, amelyeket már Magyarországon gyártanak. A LYNX felszereléséhez tartozik többek között gépágyú és páncéltörő rakéta.

