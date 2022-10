Videón Kína első elektromos repülő autója

A kínai XPeng elektromos járműgyártó nyilvános repülésen mutatta be a jövő taxijának szánt, könnycsepp alakú autóját, a Xpeng X2-t Dubaiban. A nagyratörő terveket dédelgető és jól finanszírozott cég további, ambiciózus fejlesztéseket jelentett be a repülő autók körében - írta meg a New Atlas