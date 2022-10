Varga Judit az új brüsszeli gázpiaci javaslatokról: csak részletes hatástanulmányok után szabad dönteni

Európa jelenlegi energiafüggőségére az egyetlen válasz az energiabeszerzés diverzifikációja lehet és az Európai Bizottság ma előterjesztett gázpiaci javaslatcsomagját csak azután szabad elfogadni, hogy csütörtök-pénteken a tagállami vezetők megszabják az irányokat, utána pedig tagállami szintre lebontott hatástanulmányok készülnek az ellátásbiztonsági kockázatokról is – jelentette ki kedden Brüsszelben Varga Judit.

Az igazságügyi miniszter az Általános Ügyek Tanácsa ülésén vett részt, amely előkészítette a csütörtök-pénteki EU-csúcsot is, és az ülés után nyilatkozva már reagált az Európai Bizottság által ma javasolt gázpiaci csomagra is. Ebben – amint megírtuk – nem tett javaslatot általános gázárplafonra a Bizottság, azt csak végszükség esetén tenné meg és csak a tagállamok elfogadása esetén lépne életbe a TTF-re, azon keresztül pedig a többi benchmark tőzsdei árra is hatna. Az is látszik, hogy az áramtermelési célú gázfelhasználásra igenis jöhet egy ársapka, erről is tárgyalni fognak az állam- és kormányfők a héten.

Mindezek kapcsán Varga Judit az MTI tudósítása szerint azt hangsúlyozta: noha a javaslatok az energiabiztonságot kívánják szolgálni, maguk az előterjesztések ellátási krízishelyzetet is okozhatnak. Szavai szerint a vonatkozó jogszabályok meghozatalához meg kell várni az uniós tagállamok vezetőinek iránymutatását és egyértelművé kell tenni, hogy

semmilyen olyan javaslat nem elfogadható, amelyek esetében, hatásvizsgálatok hiányában nagy a bizonytalanság, illetve egyértelműen veszélyeztetik egyes országok energiabiztonságát.

Ezzel összefüggésben fontosnak nevezte, hogy akár szankciós politikai, akár energiaügyi kérdésben mindenek előtt részletes és pontos, tagállamokra lebontott hatástanulmány szülessen, és csak ennek eredménye szerint hozzon döntéseket az unió.

