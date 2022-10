Megszólalt az MNB a magyar devizatartalékról

Szeptemberben történelmi csúcs közelébe emelkedett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) deviza és aranytartalékainak összege. A jegybank a Népszava kérdésére úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy az MNB devizatartaléka megfelel a tartalékmegfelelést mérő legfontosabb mutatóknak. Közben a piaci elemzők azt számolgatják, hogy a jegybank múlt heti bejelentései mennyivel fogják csökkenteni a tartalékok szintjét a következő hónapokban.

A devizatartalék ügye azok után került a figyelem középpontjába újra, hogy a jegybank múlt pénteken az intézkedései között bejelentette azt is, hogy az év végéig közvetlenül váltja euróra a magyar energiaimportőrök forintját, amivel tehermentesíti a devizapiacot a forint-túlkínálattól, és többek között ezzel is védi a forintot a gyengüléstől. A Népszava arról számol most be szerdai cikkében, hogy a múlt hónap végén 38,74 milliárd euró volt a tartalékok értéke, ennél csak egy alkalommal, 2011 szeptemberében voltak magasabban, akkor is mindössze 22 millió euróval. A tartalékokból 5,2 milliárd euróra rúgott az aranytartalék, míg a likvid, gyorsan bevethető devizaeszközök 30,7 milliárd eurót tettek ki, az IMF kvótánk pedig 2,4 milliárd euró, ami szintén a tartalék része - részletezte a napilap, amely arra is emlékeztet: ennek a tartaléknak nagy szerepe lesz a következő hónapokban.

A lap idézi az OTP elemzőit, miszerint

az év végéig 4-5 milliárd euróba (1600-2000 milliárd forintba) kerülhet csak az energiaszámlák konvertálása.

Arra is kitérnek az OTP szakemberei, hogy az augusztusi csúcs óta mérséklődött a gáz ára a holland gáztőzsdén (350 eurós csúcson volt egy MWh-nyi földgáz ára, most 120 euró körül van az árfolyam), ami mérsékli a devizaigényt és nem mellesleg a folyó fizetési mérleg hiányát is.

A OTP elemzői szerint 4-5 milliárd eurónál kisebb mértékben fog a devizatartalék csökkenni az év végéig, ugyanis a negyedik negyedévben legalább 2 milliárd euró uniós támogatás érkezik Magyarországra – még az előző évi hétéves költségvetésből, amit nem érintenek a jelenlegi jogállami eljárások. A lap arra is kitér, hogy az EU-tól érkező források fontos elemét képezik a tartalékoknak, és azt szintén a piacon kívül váltja le a jegybank, az eurót pedig a tartalékba teszi.

A lap megkereste az MNB-t a devizatartalékkal kapcsolatban, ahonnan azt írták, hogy

a magyar jegybank devizatartalékai megfelelnek a tartalékmegfelelést mérő legfontosabb mutatóknak:

2022 második negyedévének végén a rövid lejáratú külső adósságot meghaladó devizatartalék 5 milliárd eurót tett ki.

"A devizatartalék tartásának egyik célja az, hogy az MNB a mostanihoz hasonló, gyorsan változó környezetben a jegybanki céloknak megfelelően alakítsa a devizapiac kereslet-kínálati viszonyait. A MNB arra is emlékeztetett válaszában, hogy az utóbbi években több nemzetközi szervezettel és jegybankkal olyan kétoldalú megállapodásokból álló nemzetközi védőhálót alakított ki, amelyek a jegybanki devizatartalékon felül jelentenek pótlólagos devizalikviditást. A nemzetközi szervezetekkel és társbankokkal a kapcsolatuk jelenleg is aktív, szükség esetén az MNB rendelkezésére állnak, amelyek segítségével azonnal több milliárd euróval tudja a tartalékait növelni" - hangsúlyozta az MNB.

