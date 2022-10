Jakab Ferenc új vakcina felvételét javasolja

A koronavírus ellen oltott személyek esetében az influenza bizonyos esetekben akár súlyosabb tüneteket is produkálhat, mint a mostani koronavírus variáns - jelentette ki az Indexnek nyilatkozva Jakab Ferenc virológus, aki éppen emiatt javasolja az influenza elleni védőoltás felvételét.

Több fertőzöttet várunk, de a koronavírus nem fog újra megerősödni - fogalmazott a portálnak adott videós interjújában. Arra is kitért, hogy jelenleg nagyon nehéz megkülönböztetni a koronavírus jelenlegi omikron variánsa és az influenza tüneteit, hiszen a betegek nagyon hasonló tüneteket produkálnak.

Arra figyelmeztetett:

az immunitás kikopása miatt sokkal nagyobb a jelentősége az influenza elleni védőoltásnak is, mint az elmúlt években volt.

Ezért mindenféleképpen javasolja az influenza elleni védőoltás felvételét.

A majomhimlő kapcsán kijelentette, hogy szerinte soha nem fog olyan járványt okozni, mint az elmúlt időszakban a koronavírus.

Az elmúlt éveket értékelve kijelentette:

Nemcsak a science fiction filmekben látunk járványokat, hanem ezek az életünk részeivé is válnak, jelenleg is azok és a jövőben is azok lesznek.

Címlapkép forrása: MTI/Krizsán Csaba