Kormányinfó: 3 új intézkedést jelentett be Gulyás Gergely

Minden esélyünk megvan arra, hogy lefelezzük az inflációt. Igaz, hogy a következő hónapokban emelkedhet még az infláció, de a jövő évben csökkenhet. A jövő év végére egyszámjegyű lesz az infláció - mondta Nagy Márton.

A jegybank teljes erővel, minden erővel harcol az infláció ellen a magas kamatokkal. A kormány is minden erejével harcol, az üzemanyagon, az élelmiszeren a rezsin is van árstop - emelte ki. Jövőre nemcsak a recessziót kerülhetjük el, hanem az inflációt is megfelezhetjük - tette hozzá.

Addig tartjuk fent az ársapkákat, ameddig szükség van rájuk, ameddig nem érjük el az infláció megfelezését. Nem a végtelenségig hosszabbítjuk meg ezeket. A kormány mindig mérlegelni fogja ezeknek a meghosszabbítását - tette hozzá.