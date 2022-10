Rezsiválság: ezért kell a magyar stadionokban nappal is égni a reflektoroknak

Az MLSZ engedélyezte a hazai futballkluboknak, hogy az eredetileg más célra elnyert TAO-támogatásokat működésre, például az emelkedő rezsi kifizetésére vagy pályabérleti díjakra költsék, tudta meg az RTL Híradó. A labdarúgó-szövetség a csatornával közölte azt is, hogy ha túlságosan megterhelő egy klubnak anyagilag egy meccs megrendezése, akkor azt elhalaszthatják. Eközben a tévéközvetítések miatt sok esetben kora délután, napos időben is égnek a reflektorok a stadionokban.

A múlt vasárnapi Debrecen-Újpest mérkőzésen nemcsak a 13.45-ös kezdéskor, de még a meccs lefújásakor is égtek a stadion reflektorai. Nem egyedi esetről van szó sok stadionban nap közben is égnek a reflektorok.

Az élvonalbeli mérkőzéseket a jogtulajdonos televízió közvetíti, márpedig a minőségi televíziós közvetítéshez szükség van arra, hogy a fényeket megerősítsék, így kompenzálva a stadionok árnyékosabb és világosabb területei közti fényerőbeli eltéréseket

-mondta Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője az RTL Híradónak. Mint mondta,

nem luxusról van szó, hanem arról, hogy a közvetítés jobb minőségben jusson el a tévénézőkhöz.

A meccseket az állami televízió sportcsatornája közvetíti, a televízió miatt kell felkapcsolni a reflektorokat olyankor is, amikor éppen süt a nap.

Sipos Jenő arról is beszélt az RTL Híradónak, hogy az MLSZ több tanácsot is adott a kluboknak felé, és konkrét lépéseket is tettek a költségek csökkentésére. A szövetség hozzájárult ahhoz, hogy az NB2-es meccseket lejátszhassák a csapatok nap közben, amikor nem kell használni a pályavilágítást. Sőt, a mérkőzést el is halaszthatják a klubok energiatakarékossági okokból.

Egy másik intézkedés a TAO-pénzeket érinti: az MLSZ engedélyt adott arra, hogy az idei TAO-keret terhére átcsoportosíthassanak rezsiköltségek vagy pályabérlet fizetésére olyan összeget, amit az eredeti pályázat szerint más célra, például sportfelszerelések vásárlására vagy az öltöző felújítására kaptak.

Címlapkép: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images