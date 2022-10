Egy új halálos járványról érkeznek a jelentések, egyre több fertőzöttet fedeznek fel Ugandában

A kelet-afrikai ország egész területéről 14 új esetet jelentettek - közölte Jane Ruth Aceng egészségügyi miniszter a Twitteren. A fővárosban egy héttagú család akkor fertőződött meg, amikor kapcsolatba kerültek egy beteggel, aki a városba utazott, és később egy kórházában meghalt - mondta a miniszter.

A több mint 100 ugandai körzetből hatot érint a járvány - mondta Emmanuel Ainebyoona, az egészségügyi minisztérium szóvivője. Az országban szeptember 20-án erősítették meg az ebola szudáni törzsének első esetét, és a minisztérium szerint vasárnapig 28 ember halt bele a betegségbe.

Yesterday 23rd Oct 2022, nine (9) individuals were confirmed positive for in Greater Kampala region bringing the total number of cases to 14 in the last 48 hours. The 9 cases are contacts of the fatal case who came from Kassanda district and passed on in Mulago Hospital. #Ebola